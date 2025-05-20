На самарские пляжи завезут песок за 13 млн рублей

МАУ "Самарская набережная" ищет подрядчика среди субъектов малого и среднего бизнеса, которые завезут речной песок на несколько городских пляжей. Начальная цена контракта - 13,23 млн рублей.
Победитель торгов определится после 29 мая. Согласно техзаданию он должен оказать услуги в навигацию 2025 года.
"Сроки доставки (перевозки) и выгрузки груза — с момента установления уровня воды реки Волга в районе акватории пляжей Самары 28-29 метров", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в документации прописано, что песок должен обладать качественными характеристиками, которые подтверждаются "Паспортом качества".
Поставка песка должна осуществляться бункерными баржами с выгрузкой плавкраном.
Всего планируется завезти песок на 7 пляжей:
- I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской)
- II очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП")
- IV очередь (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага)
- Загородный парк
- Спуск ул. Советской Армии
- Барбошина поляна
- СФГУП санаторий "Можайский"
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.