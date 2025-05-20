На самарские пляжи завезут песок за 13 млн рублей

МАУ "Самарская набережная" ищет подрядчика среди субъектов малого и среднего бизнеса, которые завезут речной песок на несколько городских пляжей. Начальная цена контракта - 13,23 млн рублей.

Победитель торгов определится после 29 мая. Согласно техзаданию он должен оказать услуги в навигацию 2025 года.

"Сроки доставки (перевозки) и выгрузки груза — с момента установления уровня воды реки Волга в районе акватории пляжей Самары 28-29 метров", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в документации прописано, что песок должен обладать качественными характеристиками, которые подтверждаются "Паспортом качества".

Поставка песка должна осуществляться бункерными баржами с выгрузкой плавкраном.

Всего планируется завезти песок на 7 пляжей: