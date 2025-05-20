Инженер Александр Растопчин: "Моя цель — создать роботов, способных выполнять весь цикл сельхозработ без человека"

Сельское хозяйство кормит человечество, а роботизация отрасли способна повысить ее эффективность и облегчить труд аграриев. На это нацелена работа агроинженера Александра Растопчин. Он создал мобильную платформу, которая способна в автоматическом режиме, без участия человека, перемещаться по полю и выполнять различные операции. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" ученый рассказал, как работает оборудование, где его можно применить и какие задачи предстоит решить в области роботизации сельского хозяйства.

Александр вырос в поселке Новосергиевка. Так сложилось, что воспитывала его в основном бабушка, которая активно привлекала внука к работе в огороде, сформировав в нем понимание важности работы на земле. Мальчик рос любознательным, интересовался окружающим миром. Главным же увлечением стали программирование и электроника.

"Я самоучка. Вместе с другом мы изучали программирование с помощью интернета, копались в компьютерах. Разобраться в некоторых вопросах помогал учитель информатики. Но когда пришло время выбирать вуз, решил получить высшее образование в области сельского хозяйства, а программированием продолжил заниматься самостоятельно. Я поступил в Оренбургский государственный аграрный университет на агроинженера. Бакалавриат и магистратуру окончил по направлению электроснабжения", — рассказал Александр.

Одним из первых проектов студента стало создание системы дистанционного мониторинга электроснабжения ферм, которая получила высокие оценки экспертов:

"В то время была актуальна проблема отсутствия мониторинга на низковольтных сетях, непосредственно у потребителя. То есть сельхозпредприятия не могли отследить отключение электроснабжения, что приводило к порче продукции — например, молока".

После этого проекта Александру предложили поступить в аспирантуру вуза. Здесь ему удалось не только применить знания по энергетике, электрике и программированию, но и освоить механизацию сельского хозяйства. Молодой ученый сосредоточился на проблемах роботизации растениеводства. Его детищем стала мобильная платформа, способная автономно перемещаться по полю и проводить необходимые операции.

"Созданию установки предшествовало два года теоретического исследования. Я изучил необходимую научную литературу, произвел расчеты и уже после этого приступил непосредственно к реализации. Платформа работает на электродвигателях и аккумуляторных батареях. Внешне это что-то вроде небольшого трактора. Основные операции — боронование, опрыскивание, можно посеять что-то, внести удобрения. Наша задача состоит в том, чтобы платформа делала всё это самостоятельно, без участия человека. Пока автоматизация реализована частично — в части перемещения по участку. Система управления организована не через GPS, а на основе инерциальных систем и камер. То есть платформа видит разметку поля и передвигается между посевами, выполняя необходимые операции", — объяснил ученый.

По его словам, платформа предназначена для работы в области селекции сельхозкультур. Учитывая небольшие размеры делянок, здесь как раз необходимо компактное оборудование, чтобы избежать уплотняющего воздействия на почву, что влияет на показатели урожайности. Такой техники пока не выпускают, хотя ее использование могло бы сэкономить немало средств профильным предприятиям. Испытания проводятся на базе ОГАУ, который активно занимается селекцией — в частности, озимой пшеницы.

Платформа уже получила положительные отзывы ведущих российских НИИ, а в 2025 году Александр успешно защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас он продолжает работать над совершенствованием платформы:

"В планах — соединить ее в общую централизованную систему с беспилотником. Идея в том, чтобы дрон проводил мониторинг посевов по индексу NDVI. По нему можно понять, насколько хорошо культура растет, нужны ли ей какие-то удобрения, необходимо ли опрыскать какими-то препаратами. Методика известна, и уже существуют датчики. С их помощью в систему будет поступать цифровая карта поля с обозначением участков, где необходимо проведение тех или иных операций. Платформа будет получать сигнал и выезжать на поле для выполнения необходимых работ".

Инженер отмечает, что в перспективе после доработки платформу можно будет использовать не только на селекционных полях, но и на небольших фермах. Для крупных хозяйств требуется более мощное оборудование.

"Развитие роботизации растениеводства — одна из актуальнейших задач сельского хозяйства. Во-первых, она позволит решить проблему нехватки кадров, во-вторых, — сохранить здоровье сотрудников при обработке полей химическими составами. Одним из видящихся решений является перевод техники на электродвигатели, которые, например, могли бы заряжаться от солнечных панелей. Но сейчас солнечные панели таких мощностей не дают, да и батареи недостаточно емкие, что является препятствием к массовому внедрению такого оборудования. Пока это не исправят, аграрии будут выбирать дизель, и для той же заправки техники так или иначе придется привлекать людей. Решение данной проблемы и является основной задачей разработчиков и производителей роботизированных систем. Моя цель — создать такую систему или комплекс машин, которые смогут выполнять полный цикл сельскохозяйственных работ в автоматическом режиме, без участия человека", — отметил ученый.

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