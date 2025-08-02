В Сызрани Chevrolet Niva не пропустила мотоцикл, пострадал байкер

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 1 августа, в Сызрани в районе дома №29 по ул. Советской произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла, сообщает ГУ МВД по Самарской области.