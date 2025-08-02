Глава СК РФ затребовал доклад по делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.
В комментариях в аккаунте Информцентра СК РФ "ВКонтакте" обратилась самарчанка по вопросу ненадлежащего отлова безнадзорных собак. Мужчина устроил вблизи жилых домов место для кормления безнадзорных собак, которые проявляют агрессию в отношении граждан. Многочисленные обращения граждан, опасающихся за собственную безопасность, а также за жизнь и здоровье детей, результатов не принесли. До настоящего времени мер к изъятию животных и привлечению нарушителя к ответственности не принято. Ситуация освещалась в социальной сети.
В СУ СК России по Самарской области по доводам комментария возбуждено уголовное дело.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.