Глава СК РФ затребовал доклад по делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.

В комментариях в аккаунте Информцентра СК РФ "ВКонтакте" обратилась самарчанка по вопросу ненадлежащего отлова безнадзорных собак. Мужчина устроил вблизи жилых домов место для кормления безнадзорных собак, которые проявляют агрессию в отношении граждан. Многочисленные обращения граждан, опасающихся за собственную безопасность, а также за жизнь и здоровье детей, результатов не принесли. До настоящего времени мер к изъятию животных и привлечению нарушителя к ответственности не принято. Ситуация освещалась в социальной сети.

В СУ СК России по Самарской области по доводам комментария возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.