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Глава СК РФ затребовал доклад по делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Самаре В Сызрани Chevrolet Niva не пропустила мотоцикл, пострадал байкер В районе Гранного столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие Пожилая самарчанка отдала мошенникам 250 тыс. руб., пытаясь спасти "попавшего в ДТП" внука Украинские БЛПА атаковали предприятие в Новокуйбышевске

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Глава СК РФ затребовал доклад по делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Самаре

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.

В комментариях в аккаунте Информцентра СК РФ "ВКонтакте" обратилась самарчанка по вопросу ненадлежащего отлова безнадзорных собак. Мужчина устроил вблизи жилых домов место для кормления безнадзорных собак, которые проявляют агрессию в отношении граждан. Многочисленные обращения граждан, опасающихся за собственную безопасность, а также за жизнь и здоровье детей, результатов не принесли. До настоящего времени мер к изъятию животных и привлечению нарушителя к ответственности не принято. Ситуация освещалась в социальной сети.

В СУ СК России по Самарской области по доводам комментария возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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