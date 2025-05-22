Врач ВСК рассказала, можно ли быстро похудеть перед отпуском

Совсем скоро начинается сезон летних отпусков. В этот период многие россияне задаются вопросом — можно ли за 2-3 недели избавиться от лишних килограммов, которые накопились за зиму. Зачастую в таких случаях прибегают к популярными экспресс-диетам. Однако они могут быть небезопасны для организма. Врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Нина Эйхельберг предупреждает о риске таких пищевых ограничений и рассказывает о безопасных способах быстро сбросить лишний вес без вреда для здоровья.

Некоторые экспресс-диеты, действительно, дают быстрый видимый эффект. Например, так называемые разгрузочные дни, при которых едят только свежие фрукты и овощи, зелень, немного оливкового масла, пьют теплую воду или травяные чаи. Приверженцы таких "шоковых" для организма способов сбросить вес уверяют, что с их помощью можно потерять за 3 — 8 дней от 3 до 6 кг. Однако, важно понимать, что быстрое похудение часто связано с риском для здоровья.

Существует топ—5 самых распространенных антисоветов по похудению:

Резкое изменение рациона. Ни в коем случае нельзя кардинально снижать суточный калораж, это только приведет к потере мышечной массы, замедлению обмена веществ, а в итоге — возврату веса.

Отказ от целых групп продуктов, например, содержащих углеводы. Это может спровоцировать расстройства пищевого поведения.

Голодание. Отказ от приемов пищи даст краткосрочный результат — вес быстро вернется, а организм при этом гарантированно потеряет много воды и мышечных тканей.

Детокс-коктейли. Модные диеты, например, состоящие только из овощей-фруктов, не имеют под собой никакой научной базы, а их эффективность не доказана.

Игнорировать сон, стресс и физическую активность. Нормальный ритм жизни — ключевой способ добиться эффекта от диет без вреда для здоровья.

По оценкам Нины Эйхельберг, норма похудения — это потеря 0,5–1 кг в неделю. При такой динамике сокращается именно жировая ткань. Человек же сохраняет физическую активность, мышечную массу и гормональный баланс.

Также при соблюдении любой диеты стоит следить за сигналами своего организма и при необходимости переходить на стандартный режим питания. Иногда диета может "работать", но наносить вред в долгосрочной перспективе. Ключевые признаки, указывающие на то, что рацион подобран неправильно и требует немедленной корректировки — физическое истощение, постоянная усталость и головокружения, выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей. Возможны нарушения со стороны репродуктивной системы у женщин, например, сбои или полное прекращение менструаций, а у мужчин — снижение либидо. При неправильном выборе диеты характерны проблемы с пищеварением, например, запоры, вздутие, нестабильный стул, тошнота. Более того, соблюдение диеты может сопровождаться психологическим дискомфортом, навязчивыми мыслями о еде, страхом "сорваться", раздражительностью, тревожностью, эпизодами компульсивного переедания и чувством вины после приемов пищи. Заканчивается все тем, что вес перестаёт снижаться несмотря на дефицит калорий, а иногда даже наблюдается обратный эффект.

Ключ к успешному похудению за 1-2 месяца — не агрессивные ограничения, а устойчивые изменения в рационе, физической активности и пищевом поведении. Важно понимать, что не существует одной "лучшей диеты" для всех. Эффективность зависит от множества факторов — образа жизни, медицинского анамнеза, пищевых привычек, психологического комфорта. Тем не менее международные экспертные организации, например, U.S. News & WorldReport, ежегодно публикуют рейтинги диет на основе научных данных, простоты соблюдения и устойчивости результатов.

В 2025 году в число наиболее эффективных и безопасных способов похудеть вошла средиземноморская диета, состоящая из овощей, фруктов, орехов, рыбы, оливкового масла, бобовых и цельнозерновых продуктов. Второе место занимает DASH-диета, эффективность которой достигается ограничением соли и жиров при обилии овощей, фруктов и молочных продуктов. Замыкает тройку "гибкое" вегетарианство, допускающее умеренное потребление мяса, называемое флекситарианской диетой. Также стоит обратить внимание на диету MIND, которая комбинирует подходы DASH и средиземноморского питания с насыщением зелёными овощами, ягодами, орехами, бобовыми и рыбой.

"Многих пациентов интересует вопрос — нужно ли в процессе похудения принимать витамины или пищевые добавки, чтобы компенсировать отсутствие разнообразия блюд. Если рацион включает все основные группы продуктов, витаминов из пищи будет достаточно для здоровья организма. Если же есть обоснованные ограничения, например, исключение мяса или молочных продуктов, врач может назначить прием БАДов. Принимать добавки "на всякий случай" — неэффективно и иногда даже вредно. Главное правило: сначала питание, потом — при необходимости — персонализированные добавки под контролем специалиста, а не наоборот", — отмечает Нина Эйхельберг, врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.