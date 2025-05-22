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Образование Общество

Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей конкурса инициатив родительских сообществ общества "Знание"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 мая, на IV заседании всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 28 школ из Самарской области.

Фото: Российское общество "Знание"

Организатор конкурса — Общество "Знание" при поддержке министерства просвещения РФ. Премию в категории до 2 миллионов рублей получил образовательный центр им. Е. М. Зеленова п. г. т. Новосемейкино Самарской области на реализацию проекта "Готов к труду, спорту и здоровью".

От 500 тыс. до 1 миллиона рублей на реализацию своих инициатив выиграли 10 областных школ из Самары, Похвистнево, Сызрани, Сергиевского, Сызранского, Приволжского, Волжского, Ставропольского, Красноярского, района, в том числе проект в сфере туризма "Вокруг света за лето" школы № 1 образовательный центр п. г. т. Смышляевка, также жюри отметили "Школу финансовой грамотности и безопасности" из села Русская Борковка.

Кроме того, победителями стали 17 проектов в категории премий от 200 до 500 тыс. рублей.

Открывая заседание, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что ведомство и главная просветительская организация страны активно расширяют сотрудничество.

"У нас традиционно перед началом нового учебного года пройдет общероссийское родительское собрание. На нем мы расскажем о нововведениях в учебной программе, ответим на вопросы родителей. В этом году хотим провести его совместно со всероссийским родительским комитетом. Подходы к школьному обучению действительно меняются. Например, в новом учебном году в ряде пилотных регионов пройдет эксперимент — в школах начнут выставлять оценку поведения. Мы рассматриваем несколько вариантов того, как это будет происходить — "зачет/незачет", пятибалльная или трехбалльная система", — сказал Сергей Кравцов.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль рассказал о ключевых тенденциях в содержании проектов и познакомил участников заседания с успешными практиками, которые реализовали победители прошлогоднего конкурса.

"Отличием этого сезона стало то, что практически во всех проектах дети — не только участники, но соавторы. Я говорю это не для красного словца. Мы специально это не проектировали. Специально мы проектировали сотрудничество родителей с учителями — такова была изначальная задумка. Но так получилось, что в этой связке оказались дети. Это приятное наблюдение, приятное побочное благо, которое мы получили. Теперь мы хотим сохранить такую практику. И мне кажется, залог успеха в реализации проектов — это то, что они проектируются вместе с ребятами. Это очень правильная история", — отметил Максим Древаль.

Победителями конкурса стали 1015 проектов из 85 регионах Российской Федерации. Самое большое количество проектов-победителей в направлении "патриотическое воспитание" — 292. Также в первую тройку вошли направления "духовно-нравственное воспитание" (214) и "физическое воспитание" (191). С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте, они получат средства до 30 июня и смогут приступить к реализации своих проектов по развитию воспитательного пространства в школах.

Конкурс поддержки родительских инициатив Общества "Знание" был анонсирован на первом заседании всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Первый сезон оказался чрезвычайно востребован, по его итогам победителями стали 200 школ из 78 регионов РФ. Стартовавший в 2025 году второй сезон конкурса поддержки родительских инициатив собрал рекордное количество заявок: более 8 тысяч из 89 регионов России. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.

В продолжение конкурса общество "Знание" приглашает педагогов пройти бесплатный курс "Учитель и родитель: эффективное взаимодействие" на платформе Знание.Академия. Учителя научатся решать конфликты с родителями, вовлекать их в жизнь школы, налаживать взаимопонимание в родительском коллективе. По окончании обучения выдается сертификат.

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