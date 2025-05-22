В регионе вновь прогнозируется гроза

В Самарской области вновь объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по региону ожидается гроза, град, с сохранением вечером, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает: избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин; держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек; не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.