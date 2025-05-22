В июне в Самарской области выберут лучшую швею

Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии" в номинации "Швея". Всероссийский конкурс проходит в этом году в рамках нового нацпроекта "Кадры".
В Самарской области в октябре пройдет федеральный этап в номинации "Второй старт" для людей, сменивших вид деятельности после прохождения переобучения по рабочим профессиям. Помимо регионального этапа в номинации "Второй старт", состоятся региональные этапы в номинациях "Швея" и "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем".
11 июня на площадке Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна будут соревноваться швеи. Сейчас идет сбор заявок. Портной Юлия Первушкина, сотрудница швейной фабрики "Профи Дресс", планирует принять участие в конкурсе. На швейном производстве трудится около 20 лет.
"Чтобы работать портным, нужно иметь терпение, потому что изделия сложные, не всегда получаются с первого раза. Человек должен быть творческий, уметь что-то делать руками, — поделилась Юлия особенностями своей профессии. — Хочется попробовать поучаствовать в конкурсе, чтобы оценить, что я умею, чему-то научиться и самой поделиться опытом".
Стремление к профессиональному развитию поддерживает руководство предприятия.
"С удовольствием будем принимать участие, — рассказала основатель фабрики Руслана Сукаева, — у нас даже два сотрудника будут участниками. Это опытные портные, которые со мной уже много лет, чем я очень горжусь. Уверена в их квалификации, думаю они справятся с любой поставленной задачей".
Региональный конкурс среди швей уже проходил в Самарской области в 2022 году. Художник-модельер, член Союза дизайнеров России Мария Казак выступала в качестве эксперта на прошедшем конкурсе, и в этом году также стала главным экспертом.
"Организаторами регионального конкурса выступили правительство Самарской области и региональное министерство труда, — прокомментировала Мария Казак. — Такой конкурс в 2022 году прошел успешно, привлек внимание к профессии швеи, и я рада, что в этом году есть возможность повторить этот опыт. Когда мы видим красиво одетых людей, то понимаем, что это огромный труд людей, которые от нас скрыты. Конкурс — это выражение уважения к этому труду, способ поддержать людей рабочих профессий, чьими руками создается одежда и другие изделия индустрии моды. Очень хочется популяризировать эти профессии и привлечь сюда молодежь".
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области приглашает швей активно принимать участие в конкурсе. Победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч — за второе и 30 тысяч — за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке. Финалист самарского регионального этапа — представит губернию на федеральном уровне. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...