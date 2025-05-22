В июне в Самарской области выберут лучшую швею

Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии" в номинации "Швея". Всероссийский конкурс проходит в этом году в рамках нового нацпроекта "Кадры".

В Самарской области в октябре пройдет федеральный этап в номинации "Второй старт" для людей, сменивших вид деятельности после прохождения переобучения по рабочим профессиям. Помимо регионального этапа в номинации "Второй старт", состоятся региональные этапы в номинациях "Швея" и "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем".

11 июня на площадке Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна будут соревноваться швеи. Сейчас идет сбор заявок. Портной Юлия Первушкина, сотрудница швейной фабрики "Профи Дресс", планирует принять участие в конкурсе. На швейном производстве трудится около 20 лет.

"Чтобы работать портным, нужно иметь терпение, потому что изделия сложные, не всегда получаются с первого раза. Человек должен быть творческий, уметь что-то делать руками, — поделилась Юлия особенностями своей профессии. — Хочется попробовать поучаствовать в конкурсе, чтобы оценить, что я умею, чему-то научиться и самой поделиться опытом".

Стремление к профессиональному развитию поддерживает руководство предприятия.

"С удовольствием будем принимать участие, — рассказала основатель фабрики Руслана Сукаева, — у нас даже два сотрудника будут участниками. Это опытные портные, которые со мной уже много лет, чем я очень горжусь. Уверена в их квалификации, думаю они справятся с любой поставленной задачей".

Региональный конкурс среди швей уже проходил в Самарской области в 2022 году. Художник-модельер, член Союза дизайнеров России Мария Казак выступала в качестве эксперта на прошедшем конкурсе, и в этом году также стала главным экспертом.

"Организаторами регионального конкурса выступили правительство Самарской области и региональное министерство труда, — прокомментировала Мария Казак. — Такой конкурс в 2022 году прошел успешно, привлек внимание к профессии швеи, и я рада, что в этом году есть возможность повторить этот опыт. Когда мы видим красиво одетых людей, то понимаем, что это огромный труд людей, которые от нас скрыты. Конкурс — это выражение уважения к этому труду, способ поддержать людей рабочих профессий, чьими руками создается одежда и другие изделия индустрии моды. Очень хочется популяризировать эти профессии и привлечь сюда молодежь".

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области приглашает швей активно принимать участие в конкурсе. Победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч — за второе и 30 тысяч — за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке. Финалист самарского регионального этапа — представит губернию на федеральном уровне. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде.