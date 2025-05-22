Самарские власти отказались от запуска электробусов

Использование электробусов для обеспечения транспортного обслуживания населения не целесообразно, так как требует больших финансовых вложений. Об этом сказано в отчете правительства Самарской области за 2024 год в рамках ответа на вопросы депутатов.

Депутаты Самарской губдумы поинтересовались, когда будет осуществлен проект сообщения Самара –Южный город — Новокуйбышевск с помощью электробуса. В ответ на это в правительстве сообщили, что эксплуатировать этот вид транспорта в регионе не планируют.

"На данный момент в рамках проводимой работы по обеспечению разработки проектов регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом необходимо финансирование более приоритетных направлений", — отмечается в отчете.

В Самаре тестировали несколько видов электробусов. Последним обкатку прошел "Генерал" производства саратовской компании "ПК "Транспортные системы". Он курсировал между Самарой и Южным городом.