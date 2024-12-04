16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре отметят День Героев Отечества В Самаре состоялась обкатка электробуса "Генерал" Жители региона могут получить кешбэк 5% при покупке лекарств по СБП "СВОе искусство": патриотический форум "Знание.Герои" прошел в Самаре Два исторических объекта в Самарской области вошли в проект "Земля для туризма"

Общество

В Самаре состоялась обкатка электробуса "Генерал"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре после комиссионной приемки состоялась обкатка нового электробуса модели 62181 "Генерал", сообщает городская администрация. Сперва на территории троллейбусного депо № 1, а затем по маршруту № 108. Пока следование по трассам осуществляют без пассажиров.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Поскольку электробус заявлен разработчиками и производителем как инновационный, с удлиненным автономным ходом в среднем до 100 км, мы обязательно должны убедиться в этом на практике. Старая модель электробуса другого производителя требовала подзарядки в пути — зарядные станции установлены в самарском троллейбусном депо № 1 и в Южном городе, а это уже Волжский район. Приходилось направлять технический транспорт, доставлять старый электробус на станцию, а пассажиров пересаживать в автобусы. Уверены, что многокомпонентная зарядная система "Генерала" избавит от таких проблем, что позволит повысить ритмичность перевозок", — сообщил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

Обкатку доверили двум водителям МП "ТТУ", которые прошли обучение и дополнительный инструктаж. Они отметили удобство нового транспорта. Для опытной эксплуатации данной модели разработчики и производитель выделяют бригаду технической поддержки.

В течение двух месяцев будут проходить тестовые пассажирские рейсы по маршруту № 108. В дальнейшем примут решение о необходимости закупки электробуса, с учетом возможностей финансирования новых федеральных проектов и программ на 2025 и 2026 годы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5