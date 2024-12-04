В Самаре состоялась обкатка электробуса "Генерал"

В Самаре после комиссионной приемки состоялась обкатка нового электробуса модели 62181 "Генерал", сообщает городская администрация. Сперва на территории троллейбусного депо № 1, а затем по маршруту № 108. Пока следование по трассам осуществляют без пассажиров.

"Поскольку электробус заявлен разработчиками и производителем как инновационный, с удлиненным автономным ходом в среднем до 100 км, мы обязательно должны убедиться в этом на практике. Старая модель электробуса другого производителя требовала подзарядки в пути — зарядные станции установлены в самарском троллейбусном депо № 1 и в Южном городе, а это уже Волжский район. Приходилось направлять технический транспорт, доставлять старый электробус на станцию, а пассажиров пересаживать в автобусы. Уверены, что многокомпонентная зарядная система "Генерала" избавит от таких проблем, что позволит повысить ритмичность перевозок", — сообщил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

Обкатку доверили двум водителям МП "ТТУ", которые прошли обучение и дополнительный инструктаж. Они отметили удобство нового транспорта. Для опытной эксплуатации данной модели разработчики и производитель выделяют бригаду технической поддержки.

В течение двух месяцев будут проходить тестовые пассажирские рейсы по маршруту № 108. В дальнейшем примут решение о необходимости закупки электробуса, с учетом возможностей финансирования новых федеральных проектов и программ на 2025 и 2026 годы.