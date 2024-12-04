В Самаре состоялась обкатка электробуса "Генерал"

В Самаре после комиссионной приемки состоялась обкатка нового электробуса модели 62181 "Генерал", сообщает городская администрация. Сперва на территории троллейбусного депо № 1, а затем по маршруту № 108. Пока следование по трассам осуществляют без пассажиров.
"Поскольку электробус заявлен разработчиками и производителем как инновационный, с удлиненным автономным ходом в среднем до 100 км, мы обязательно должны убедиться в этом на практике. Старая модель электробуса другого производителя требовала подзарядки в пути — зарядные станции установлены в самарском троллейбусном депо № 1 и в Южном городе, а это уже Волжский район. Приходилось направлять технический транспорт, доставлять старый электробус на станцию, а пассажиров пересаживать в автобусы. Уверены, что многокомпонентная зарядная система "Генерала" избавит от таких проблем, что позволит повысить ритмичность перевозок", — сообщил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
Обкатку доверили двум водителям МП "ТТУ", которые прошли обучение и дополнительный инструктаж. Они отметили удобство нового транспорта. Для опытной эксплуатации данной модели разработчики и производитель выделяют бригаду технической поддержки.
В течение двух месяцев будут проходить тестовые пассажирские рейсы по маршруту № 108. В дальнейшем примут решение о необходимости закупки электробуса, с учетом возможностей финансирования новых федеральных проектов и программ на 2025 и 2026 годы.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.