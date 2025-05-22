В аэропорту Курумоч сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

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В четверг, 22 мая, в самарском аэропорту Курумоч вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Причиной стала опасность атаки БПЛА, объявленная в Самарской области около 13:00.