Более 9 тысяч маленьких самарцев получили места в детских садах

В Самаре состоялось распределение основных вакантных мест в детские дошкольные учреждения на 2025-2026 учебный год.

Процедура проходит ежегодно в автоматизированном порядке на Портале образовательных услуг Самарской области es.asurso.ru. Всего места в детских садах получили 9 048 детей, в том числе — более 5 тысяч малышей до трех лет, которые пойдут в ясельные группы. Также одобрены заявления для перехода в другой детский сад более чем для 4 тысяч ребят.

Автоматизированное распределение проходило под наблюдением специальной комиссии, куда входят представители родительской общественности, руководители образовательных организаций, представители депутатского корпуса.

"Это самое большое распределение мест на следующий учебный год в муниципальные детские учреждения. Связано это с тем, что воспитанники выпускных групп переходят в первые классы школ, — пояснила руководитель департамента образования Ирина Коковина. — Система учитывает, в первую очередь, дату подачи заявления, наличие льгот, возраст и количество полных лет ребенка на 1 сентября 2025 года, а также специализацию группы, указанную родителем. Эти условия являются важными для распределения в тот или иной детский сад".

Уведомление о предоставлении места для ребенка родители (законные представители) получают на Портале образовательных услуг Самарской области: электронное заявление переходит из статуса "Очередник" в статус "Направлен". До 30 мая включительно родителям необходимо письменно подтвердить свое согласие на место или отказаться от него, обратившись в детский сад.

"В том случае, если родителей не устраивают результаты распределения, они вправе написать отказ. После этого ребенок вновь будет поставлен в очередь с той же датой, когда был зарегистрирован в системе. Место в очереди сохранится для дальнейшего распределения", — дополнила Ирина Коковина.

Отметим, что автоматизированное распределение вакантных мест, которые остались в системе, будут проходить в Самаре ежемесячно. Также, напомним, продолжается прием заявлений на поступление в первый класс. До 30 июня родители или законные представители могут подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.