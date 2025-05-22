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Образование Общество

Создавая инженерное будущее: в Воронеже наградили победителей олимпиады "Звезда"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Воронеже наградили победителей и призеров многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". 19 мая мероприятие прошло в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ), 21 мая — в Воронежском государственном университете (ВГУ). Олимпиада проводится по инициативе Союза машиностроителей России при участии ведущих вузов и предприятий страны. В Воронежской области за реализацию проекта отвечает региональное отделение СоюзМаш (ВРО СоюзМаш) при поддержке банка НОВИКОМ.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В числе награжденных — 92 школьника, будущие студенты технических специальностей, которые уже сделали свой выбор в пользу инженерного пути.

"Олимпиада "Звезда" становится не просто интеллектуальным состязанием, а частью новой национальной кадровой политики. Именно здесь рождается инженерный резерв страны — мотивированный, подготовленный, с ранним профессиональным ориентиром. Эти ребята уже сегодня понимают, зачем им высшее техническое образование и какую роль они готовы сыграть в промышленной системе России", — отметил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

В этом году в соревновании приняли участие сотни школьников, мечтающих связать свое будущее с инженерией. Победители и призеры получили дипломы, сертификаты и памятные подарки. Для многих это — не только признание успеха, но и дополнительные возможности при поступлении в ведущие технические вузы.

"Проект "Звезда" важен для региона как эффективный инструмент ранней профориентации. Мы видим, как школьники, увлеченные техническими науками, получают возможность проявить себя, познакомиться с вузами и предприятиями, почувствовать связь с реальным сектором. Это формирует у ребят осознанный подход к выбору профессии и укрепляет кадровый фундамент промышленности", — подчеркнул председатель ВРО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.

ВРО СоюзМаш и банк НОВИКОМ вместе поддерживают профориентационные проекты для школьников и студентов. Председатель правления банка Елена Георгиева курирует Воронежское отделение СоюзМаш, что помогает выстраивать устойчивое сотрудничество с вузами и предприятиями региона.

"Для нас это не просто социальная ответственность — это инвестиция в будущее. Поддерживая такие инициативы, как олимпиада "Звезда", мы способствуем формированию кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей. Банк НОВИКОМ работает в тесной связке с предприятиями промышленности, и мы понимаем, насколько важна сегодня подготовка сильных, мотивированных специалистов, начиная со школьной скамьи", — рассказал управляющий офисом банка НОВИКОМ в Воронеже Илья Лазукин.

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