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Законотворчество Власть и политика

Участникам спецоперации помогут с трудоустройством

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 мая состоялось заседание Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова, принято 11 областных законов.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Один из самых важных - региональный закон "Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Самарской области", внесенный губернатором совместно с прокурором Самарской области и принятый сразу в двух чтениях.

Закон предусматривает введение дополнительной меры поддержки в виде квот на рабочие места для участников специальной военной операции. Согласно ему, организации с численностью работников более 100 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства демобилизованных воинов.

Под действие нового закона подпадут около 1270 организаций региона. С учетом общей численности сотрудников этих предприятий количество квотированных мест превысит пять тысяч. Кроме того, предусмотрена и возможность бесплатного получения образования по новой профессии или повышения квалификации по имеющейся.

Принятый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Работодатели смогут самостоятельно подбирать кандидатов для трудоустройства или обращаться в службы занятости населения.

Несмотря на отсутствие аналогичных норм на федеральном уровне, некоторые регионы России уже ввели подобные инициативы. Напомним, механизм квотирования рабочих мест применяется в Самарской области для трудоустройства инвалидов, он уже показал свою эффективность.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил: "Инициатива очень нужна и своевременна. Уверен, что этот механизм поддержки будет востребован. Такой подход соответствует практике социального партнерства между государством и бизнесом, а главное - вводит новые гарантии поддержки наших воинов. Всем участникам специальной военной операции будет предоставлена возможность повысить квалификацию или освоить новую профессию, притом бесплатно. Этот закон поможет всем демобилизованным или тем, кто окончил службу по контракту трудоустроиться в нашей Самарской области. Нам очень нужны люди, наши люди".

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Последние комментарии

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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