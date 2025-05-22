Участникам спецоперации помогут с трудоустройством

22 мая состоялось заседание Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова, принято 11 областных законов.

Один из самых важных - региональный закон "Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Самарской области", внесенный губернатором совместно с прокурором Самарской области и принятый сразу в двух чтениях.

Закон предусматривает введение дополнительной меры поддержки в виде квот на рабочие места для участников специальной военной операции. Согласно ему, организации с численностью работников более 100 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства демобилизованных воинов.

Под действие нового закона подпадут около 1270 организаций региона. С учетом общей численности сотрудников этих предприятий количество квотированных мест превысит пять тысяч. Кроме того, предусмотрена и возможность бесплатного получения образования по новой профессии или повышения квалификации по имеющейся.

Принятый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Работодатели смогут самостоятельно подбирать кандидатов для трудоустройства или обращаться в службы занятости населения.

Несмотря на отсутствие аналогичных норм на федеральном уровне, некоторые регионы России уже ввели подобные инициативы. Напомним, механизм квотирования рабочих мест применяется в Самарской области для трудоустройства инвалидов, он уже показал свою эффективность.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил: "Инициатива очень нужна и своевременна. Уверен, что этот механизм поддержки будет востребован. Такой подход соответствует практике социального партнерства между государством и бизнесом, а главное - вводит новые гарантии поддержки наших воинов. Всем участникам специальной военной операции будет предоставлена возможность повысить квалификацию или освоить новую профессию, притом бесплатно. Этот закон поможет всем демобилизованным или тем, кто окончил службу по контракту трудоустроиться в нашей Самарской области. Нам очень нужны люди, наши люди".