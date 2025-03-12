В Губернской думе прошла конференция, посвященная 160-летию Самарского земства

Ровно 160 лет назад, 12 марта 1865 года, в Самаре начало работу первое в России губернское земское собрание, ставшего прообразом современного законодательного органа власти.

В областном парламенте под председательством Геннадия Котельникова состоялась конференция, посвященная знаменательной дате. От депутатского корпуса в работе приняли участие Наталья Боброва, Марина Ерина, Светлана Ильина, Владимир Зимаров, Светлана Ильина, Николай Лядин, Вера Попова, Владимир Субботин, Максим Фёдоров.

Открывая конференцию, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что за годы существования Самарскому земству удалось осуществить немало значительных преобразований, особенно в развитии народного образования и медицины. В регионе были открыты сельскохозяйственные, ремесленные, фельдшерско-акушерские школы, Высший политехнический институт, Учительский институт, 14 женских гимназий.

Он также особо подчеркнул, что достижения Самарского земства на долгие годы вперёд определили успешное развитие региона. При этом забота о людях стояла во главе угла всей работы, была основополагающим принципом деятельности губернского земского Собрания.

Главной задачей земской реформы было последовательное развитие местного самоуправления. После 1917 года на смену Самарскому земству пришли Советы рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов, с 1936 года — Советы депутатов трудящихся, с 1977 года — Советы народных депутатов. 28 июня 1994 года вошло в летопись политической истории губернии как начало деятельности Самарской губернской думы.

"Открытость, гласность, привлечение широких слоев общественности к решению актуальных проблем — вот те традиции Самарского земства, которые сегодня продолжают депутаты Самарской губернской думы. Областной парламент строит свою работу на основе тесного взаимодействия с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым, с правительством региона, органами местного самоуправления и гражданским обществом, главная цель которого — всестороннее развитие региона и улучшение жизни людей.

Уверен, что эта большая совместная работа и впредь будет способствовать созданию условий для развития сфер здравоохранения, образования, повышения социальной защиты людей, поддержки семьи, материнства и детства, выполнения других социально значимых задач", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Участниками конференции стали представители шести вузов региона: Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного экономического университета, Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка", Самарского филиала Московского городского педагогического университета, Самарского государственного института культуры.

От имени областного правительства участников конференции приветствовал министр внутренней политики Сергей Филиппов. "Земство заложило основу для повышения уровня социального благополучия жителей, экономического развития Самарской губернии. Забота о людях, улучшение их жизни стало принципами действия как в губернии, так и в уездах. Многое было сделано для развития народного образования, здравоохранения, путей сообщения. Земства стали примером успешного решения насущных проблем людей на местах благодаря объединению усилий общества и органов власти. У земства, которое появилось в 19-м веке много параллелей, пересечений с теми органами местного самоуправления, которые существуют сегодня", — подчеркнул он.

Заместитель председателя Общественной палаты региона, губернатор Самарской области в 1991–2007 годах Константин Титов акцентировал внимание участников конференции на том, что исследуя историю земства, не следует забывать об истории всех представительных органов власти, в том числе и в период Советской власти.

Депутат Государственной думы РФ, депутат трёх созывов Самарской губернской думы, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, д. и. н. Михаил Матвеев особо подчеркнул: "Отрадно, что Самарская губернская дума является не просто законодательным органом. Это место, где проводятся научные, научно-практические конференции на различные темы. Очень здорово, что орган государственной власти является источником знаний, информации, поднимая на государственный уровень те данные, которые известны историкам". Он также передал председателю Думы Геннадию Котельникову уникальное издание — книгу "Земские учреждения в России", первое в советской юридической литературе специальное исследование проблем организации и деятельности земских учреждений в России.

Заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, д. и. н., профессор Пётр Кабытов посвятил своё выступление роли Самарского губернского земства в экономическом и социокультурном пространстве региона.

Об опыте взаимодействия городского и земского самоуправления в пореформенный период доложил доцент кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, к. и. н. Вадим Тюрин.

Доцент кафедры теории и истории государства и права и международного права Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, к. ю. н. Мария Артамонова рассказала об эволюции правового статуса земских учреждений Российской империи во второй половине XIX — начале XX вв.

Старший преподаватель кафедры конституционного и административного права Международного института рынка Лилия Попова представила анализ особенностей взаимодействия земства и иных органов государственной власти.

Об исторической для самарского земства личности, председателе временной Самарской уездной комиссии по подготовке к открытию земских учреждений Валерии Ивановиче Чарыкове, представил доклад профессор кафедры отечественной истории и археологии Самарского государственного социально-педагогического университета, д. и. н. Олег Чернов.

В ходе конференции председатель Думы Геннадий Котельников вручил награды областного законодательного собрания. Почётным знаком Самарской губернской думы "Земское признание" II степени отмечена депутат Думы городского округа Самара, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Ольховского № 11 Анна Сараева.

Дипломы Самарской губернской думы вручены профессору кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Вячеславу Зимину и депутату законодательного собрания региона Владимиру Зимарову.

Благодарственным письмом Самарской губернской думы за большой вклад в подготовку и проведение конференции, посвященной 160-летию Самарского земства, награжден заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Пётр Кабытов.

Геннадий Котельников поблагодарил участников встречи, отметив: "Каждое выступление дополняло историю земства конкретными фактами, цифрами, ситуациями и персонами. Наше Самарское земство стало первым в России, здесь началась его история. За небольшой промежуток времени наша страна сделала колоссальный рывок вперед, и земство сыграло в этом значительную роль. Об этом нужно знать, помнить, сохранять и передавать историю молодому поколению".

Яркой иллюстрацией исторической летописи земства в Самарской губернской думе стала выставка архивных документов "Первое земство в России", подготовленная Центральным государственным архивом Самарской области.