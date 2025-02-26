16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области упразднят Резервный фонд В Самарской губернской думе рассматривают введение наказания за призывы к многоженству и многомужеству Самарский депутат предложил наказывать за пропаганду многоженства В Самарской области увеличат количество рабочих квот для инвалидов В областном парламенте прошла встреча с участниками "Школы героев"

Законотворчество Власть и политика

В Самарской области упразднят Резервный фонд

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Резервный фонд Самарской области предложили ликвидировать, как не слишком эффективный инструмент для обеспечения сбалансированности областного бюджета. С таким предложением выступил губернатор Вячеслав Федорищев, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Самарской губернской думы.

Резервный фонд был сформирован в 2011 г., его создание преследовало две цели: покрытие временных кассовых разрывов областного бюджета и исполнение финансовых обязательств Самарской области в случае недостаточности доходов регионального бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предельная величина Резервного фонда составляет 100 млн руб., что ни тогда, ни в настоящее время не может рассматриваться как действенный инструмент обеспечения сбалансированности областного бюджета. Эта сумма носила формальный характер и не использовалась, несмотря на периодический дефицит бюджета региона.

Кроме того, указывается, что значительная часть регионов не стали создавать такие фонды или отказались от дальнейшего их формирования.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2