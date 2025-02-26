В Самарской области упразднят Резервный фонд

Резервный фонд Самарской области предложили ликвидировать, как не слишком эффективный инструмент для обеспечения сбалансированности областного бюджета. С таким предложением выступил губернатор Вячеслав Федорищев, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Самарской губернской думы.
Резервный фонд был сформирован в 2011 г., его создание преследовало две цели: покрытие временных кассовых разрывов областного бюджета и исполнение финансовых обязательств Самарской области в случае недостаточности доходов регионального бюджета.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предельная величина Резервного фонда составляет 100 млн руб., что ни тогда, ни в настоящее время не может рассматриваться как действенный инструмент обеспечения сбалансированности областного бюджета. Эта сумма носила формальный характер и не использовалась, несмотря на периодический дефицит бюджета региона.
Кроме того, указывается, что значительная часть регионов не стали создавать такие фонды или отказались от дальнейшего их формирования.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.