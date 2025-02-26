В Самарской области упразднят Резервный фонд

Резервный фонд Самарской области предложили ликвидировать, как не слишком эффективный инструмент для обеспечения сбалансированности областного бюджета. С таким предложением выступил губернатор Вячеслав Федорищев, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Самарской губернской думы.

Резервный фонд был сформирован в 2011 г., его создание преследовало две цели: покрытие временных кассовых разрывов областного бюджета и исполнение финансовых обязательств Самарской области в случае недостаточности доходов регионального бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предельная величина Резервного фонда составляет 100 млн руб., что ни тогда, ни в настоящее время не может рассматриваться как действенный инструмент обеспечения сбалансированности областного бюджета. Эта сумма носила формальный характер и не использовалась, несмотря на периодический дефицит бюджета региона.

Кроме того, указывается, что значительная часть регионов не стали создавать такие фонды или отказались от дальнейшего их формирования.