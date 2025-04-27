Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма:
"Уважаемые жители Самарской области!
Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!
Этот праздник имеет большое историческое значение и олицетворяет путь развития и становления институтов народовластия в нашей стране.
Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил, что важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России.
"Необходимо обеспечивать ее стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов", - подчеркнул президент.
Для нашего региона этот праздник особенно значим. В этом году мы отмечаем 160-летие образования Самарского губернского земского собрания - первого в России, - которое стало прообразом современного законодательного органа власти. Знаменитым высказыванием стали слова самарского губернатора Николая Павловича Мансурова: "Я горжусь, что открываю первое губернское земское собрание в империи".
Главным принципом работы земства было внимание к каждому человеку! И этот принцип неизменен и сегодня. Депутаты Самарской губернской думы поверяют свою работу именно степенью доверия граждан.
Областной парламент ведет большую совместную работу с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым, с правительством региона, органами местного самоуправления и гражданским обществом, главная цель которой - всестороннее развитие региона и улучшение жизни людей.
В День российского парламентаризма желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия; депутатам всех уровней - успешных начинаний, реализации поставленных планов и задач!
Мира и процветания нашей стране!"
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.