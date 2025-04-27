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Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма:

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

"Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

Этот праздник имеет большое историческое значение и олицетворяет путь развития и становления институтов народовластия в нашей стране.  

Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил, что важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России.

"Необходимо обеспечивать ее стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов", - подчеркнул президент.

Для нашего региона этот праздник особенно значим. В этом году мы отмечаем 160-летие образования Самарского губернского земского собрания - первого в России, - которое стало прообразом современного законодательного органа власти. Знаменитым высказыванием стали слова самарского губернатора Николая Павловича Мансурова: "Я горжусь, что открываю первое губернское земское собрание в империи".

Главным принципом работы земства было внимание к каждому человеку! И этот принцип неизменен и сегодня. Депутаты Самарской губернской думы поверяют свою работу именно степенью доверия граждан. 

Областной парламент ведет большую совместную работу с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым, с правительством региона, органами местного самоуправления и гражданским обществом, главная цель которой - всестороннее развитие региона и улучшение жизни людей.

В День российского парламентаризма желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия; депутатам всех уровней - успешных начинаний, реализации поставленных планов и задач!
Мира и процветания нашей стране!"

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Последние комментарии

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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