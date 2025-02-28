Приняты поправки в главный финансовый закон Самарской области

28 февраля состоялось заседание Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова, на котором было рассмотрено 25 вопросов, в том числе 14 проектов областных законов.

В работе приняли участие и. о. губернатора Самарской области Александр Фетисов, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаил Феоктистов, сенатор Андрей Кислов, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, представители Правительства Самарской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники первого потока региональной "Школы Героев" и другие приглашённые.

Центральным вопросом пленарного заседания стали поправки к проекту областного бюджета. Первые в текущем году корректировки главного финансового документа региона традиционно подготовлены на основе исполнения бюджета 2024 года.

По инициативе губернатора Самарской области были внесены поправки в закон об областном бюджете — предусмотрено увеличение доходной и расходной части областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Увеличение доходной части в текущем году составит 11 млрд рублей, расходной части — 43,1 млрд рублей. Доходная часть возрастёт за счёт налоговых и неналоговых доходов и дополнительных целевых безвозмездных поступлений.

Расходная часть увеличивается также за счёт остатков средств областного бюджета, сформированных по состоянию на 1 января 2025 года, в сумме 32,6 млрд рублей.

Наибольший объём средств, более 28 млрд рублей, направлен на финансирование социальной сферы: 22 млрд рублей — на социальную политику; 3,5 млрд рублей — на здравоохранение (в том числе более 2 млрд рублей — на льготное лекарственное обеспечение); 911 млн рублей — на образование.

Более чем на 15,4 млрд рублей запланирован рост "бюджета развития", в том числе 6,9 млрд рублей — на транспорт и дорожное хозяйство, ЖКХ — 1,6 млрд рублей.

Среди приоритетных направлений расходов в ближайшие три года названы: поддержка участников и обеспечение выполнения задач специальной военной операции — 21,2 млрд рублей; предоставление единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню празднования 80 годовщины Победы в Великой Отечественной войне — 518 млн рублей; повышение заработной платы в том числе отдельным категориям работников, определенных в указах президента РФ 2012 года, а также работникам скорой помощи в областном бюджете дополнительно — 2,8 млрд рублей; льготное лекарственное обеспечение населения — запланировано дополнительно 6,3 млрд рублей.

Дополнительные средства в сумме более 24,4 млрд рублей запланированы также на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития Самарской области, в том числе на строительство школ и детских садов, замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, развитие промышленных парков и особых экономических зон.

В 2025 году приоритетом в порядке финансирования остаются расходы, связанные с выполнением социальных обязательств, реализацией национальных проектов, поддержкой людей, территорий. Особое внимание — поддержке проведения специальной военной операции, оказанию помощи ветеранам СВО и их семьям, курируемым территориям, городу Снежное.

Комитетом по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике к рассмотрению в ходе исполнения областного бюджета в 2025 году и плановом периоде депутатами было рекомендовано 83 предложения. Уже учтено 47 поправок на общую сумму 26,3 млрд рублей. В принятом сегодня законе учитывается финансирование в 2025 году 19 предложений на сумму 4,6 млрд рублей.

Как сообщил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, на расширенном заседании комитета с участием 22-х депутатов областного парламента, законопроект был рекомендован к принятию.

С учетом принятых изменений параметры областного бюджета на 2025 год составят: доходы — 299,7 млрд рублей; расходы — 357,5 млрд рублей.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов подчеркнул: "Благодарен депутатам за то, что они единогласно одобрили те предложения, которые внес губернатор региона, и это означает, что уже с завтрашнего дня мы сможем более эффективно работать в тех направлениях, которые обозначают жители нашей области. Когда в ноябре прошлого года принимался бюджет на 2025 год, депутаты активно выступали с поправками. Не все они тогда были внесены, но сегодня значительная часть этих корректировок нашла отражение в бюджете. Здесь у нас мнение по большинству вопросов совпадает с депутатским корпусом, мы едины в понимании того, что нужно делать для инфраструктурного, социального развития области и поддержки наших жителей".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, подводя итоги обсуждения, подчеркнул: "Бюджет Самарской области сохраняет свою социальную направленность. Сегодня, раньше чем обычно, приняты первые в текущем году поправки в наш главный финансовый закон. Расходная часть областного бюджета увеличилась более чем на 43 миллиарда рублей, 28 миллиардов рублей из них будет направлено на социальную политику, здравоохранение, образование. Это те самые направления, которые всегда были и остаются приоритетными. Правительство Самарской области работает в очень напряженном режиме, учитываются все самые актуальные проблемы и вопросы, которые требуют финансового решения".

Во втором чтении принят проект областного закона, предусматривающий введение с 1 сентября 2025 года запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе так называемых "энергетиков", в образовательных организациях, медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах. За нарушение этих ограничений предусмотрены административные штрафы: для граждан — в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти тысяч до семи тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. За повторные нарушения штрафные санкции увеличиваются вдвое.

Областной парламент поддержал законодательную инициативу фракции "Единая Россия" и комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике — поправки в областной закон "О государственной поддержке граждан, имеющих детей". Предлагается законодательно закрепить за многодетными семьями право на бесплатное посещение областных государственных музеев и Самарского зоологического парка. Порядок бесплатного посещения был предусмотрен в постановлении губернатора Самарской области ранее, решено также прописать данные нормы в законе. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в 2024 году Самарский зоопарк посетили более 13 тысяч человек из многодетных семей, Самарский областной историко-краеведческий музей имени Алабина — около 2 тысяч жителей губернии этой категории. Напомним, что 2025 год и последующее десятилетие объявлены главой региона годами многодетных семей.

В развитие федерального закона "О развитии сельского хозяйства" разработан региональный законопроект "О порядке подачи заявок на получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий". Документ предусматривает подачу заявок для получения субсидий, грантов и других форм поддержки как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием информационной системы цифровых сервисов АПК. Сроки подачи заявок предлагается публиковать не только в сети "Интернет", но и в областной газете "Волжская коммуна". Планируется установить срок вступления законодательных норм в силу с 1 марта 2026 года, что даст возможность подготовиться к переходу работы в электронном формате.

Всего в ходе пленарного заседания было принято 13 областных законов, один законопроект — "О внесении изменений в статью 11.2 Закона Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" — в первом чтении.

Депутаты поддержали законодательную инициативу комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды по внесению в Государственную думу ФС РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха".

Законопроект направлен на повышение эффективности мероприятий по снижению уровня вредных промышленных выбросов в воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ), а также на проверку их фактического исполнения и улучшение качества атмосферного воздуха. Так, предлагается внести изменения, предусматривающие закрепление полномочий по согласованию мероприятий по уменьшению вредных выбросов в воздух в периоды НМУ для объектов, подлежащих федеральному государственному контролю, за Росприроднадзором. При этом в отношении объектов, подлежащих региональному госнадзору, соответствующие полномочия сохранятся за областным министерством.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников представил доклад "О состоянии законодательства Самарской области в 2024 году". Областной парламент в минувшем году провел 15 заседаний, на которых принято 136 законов Самарской области. Одиннадцать из них — базовые, устанавливающих новое правовое регулирование.

Депутаты Самарской губернской думы в 2024 году продолжали работу по законодательному обеспечению социально-экономического развития Самарской области. В докладе представлен детальный анализ деятельности регионального парламента по разработке и принятию областных законов, проектов федеральных законов, отражена обобщенная информация о результатах системной работы по мониторингу федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов, а также предложения по совершенствованию законодательства.

Начальник Управления министерства юстиции РФ по Самарской области Павел Сокол доложил о результатах работы ведомства в 2024 году, поблагодарив за конструктивное взаимодействие губернатора, правительство Самарской области и депутатов Самарской губернской думы.

Председатель областного парламента Геннадий Котельников вручил Почетный знак Самарской губернской думы "Земское признание" II степени председателю Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Владимиру Глухову и председателю Общественного Совета при ГУ МВД России по Самарской области Александру Шахову. Благодарностью Самарской губернской думы награждена депутат регионального законодательного собрания Ирина Шматкова.