"Много ряженых": самарские депутаты хотят увеличить штраф за незаконное ношение формы и наград

В четверг, 15 мая, в Самарской губернской думе рассмотрели законопроект, ужесточающий наказание за незаконное ношение формы и наград. Внести соответствующие поправки в КоАП предложил общественный советник губернатора Самарской области по специальной военной операции Максим Девятов.

По его словам, инициатива исходит от руководителей ветеранских организаций, которые посчитали, что при действующих размерах штрафы за незаконное ношение формы, знаков различий, государственных и ведомственных наград не выполняют своих функций.

Сейчас нарушителям грозит штраф до полутора тысяч рублей. Его планируется увеличить до 100-200 тыс. зависимости от тяжести нарушения и того, будет ли это государственная либо ведомственная награда.

"Очень много в текущей ситуации стало "ряженых" граждан, которые присваивают себе заслуги, надевают военную форму и ведут себя непристойно. Чтобы у них было поменьше желания или вообще оно отсутствовало, считаю необходимым ввести данные изменения", - высказал свою позицию Максим Девятов.

Он уточнил, что имеется в виду именно ношение формы и атрибутики, которые определяют человека как служащего.

Как отметили депутаты, проект очень важен. В итоге единогласно решено направить проект федерального закона в Совет законодателей Российской Федерации для получения экспертного заключения. После этого самарские депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта и примут соответствующие решения.