В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству

Осенью 2025 г. в Самарской области стартует образовательная программа "СВОе Дело. Самарская область". Инициатива направлена на поддержку участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые планируют или уже ведут предпринимательскую деятельность.

"По поручению губернатора Вячеслава Федорищева мы запускаем комплексную программу поддержки предпринимательских инициатив участников СВО, в рамках которой, каждый участник сможет освоить основы ведения бизнеса, получить финансовую поддержку в виде грантов и стать активным участником бизнес-сообщества", — рассказал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Запуск, конкретные механизмы реализации программы, а также взаимодействие между ведомствами и партнерами обсудили в ходе рабочего совещания в областном правительстве.

В нем приняли участие представители профильных министерств, институтов развития, бизнес-объединений и Фонда "Защитники Отечества". Участники отметили, что цель такой совместной работы — создать эффективную систему поддержки, обеспечивающую наилучшие условия для начала и развития бизнеса ветеранами СВО.

"На сегодняшний день в регионе более 50 военнослужащих планируют открыть свое дело. У ветеранов СВО, которые уже открыли свое дело, востребовано персональное сопровождение и дальнейшее совершенствование своих компетенций, — рассказала Наталья Полянскова, руководитель филиала Фонда "Защитники Отечества" Самарской области. — Мы считаем и всегда об этом говорим, что единым центром по сопровождению и поддержке должен быть центр "Мой бизнес", потому что те компетенции, которые есть у специалистов, они важны для ребят и мы видим насколько сейчас центры помогают".

Программа "СВОе Дело. Самарская область" включает в себя образовательные модули, консультации и мероприятия, призванные расширить профессиональные навыки участников проекта.

Во время практического обучения слушатели освоят основы ведения предпринимательской деятельности: узнают о мерах господдержки, как получить статус социального предпринимателя, изучат юридические аспекты ведения бизнеса, финансовую грамотность и основы налогообложения, научатся работать на маркетплейсах и освоят инструменты искусственного интеллекта. В финале программы участники защитят свои бизнес-проекты и получат диплом о прохождении образовательного курса.

"Мы хотели бы, чтобы в рамках этой программы, ветераны СВО могли получить все необходимые инструменты: федеральные, региональные, онлайн-программы, но вместе с тем, чтобы было единое место, были специалисты, которые всегда проконсультируют и помогут сделать следующий шаг в развитии своего дела", — акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

На базе центров "Мой бизнес" предприниматели — ветераны СВО могут получить консультацию или услугу, связанную с запуском или развитием своего дела: специалисты помогут с выбором организационно-правовой формы, составлением бизнес-плана, оформлением статуса социального предприятия для лиц с ОВЗ, предложат льготные финансовые инструменты или подберут иную меру господдержки под задачи бизнеса.

Центры "Мой бизнес" работают в каждом городском округе Самарской области, региональный центр располагается по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. С подробным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru в разделе "Поддержка участников СВО". Поддержка осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".