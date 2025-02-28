Губернская дума не стала рассматривать вопрос возвращения мандата Дмитрию Холину

Вопрос о возвращении Дмитрию Холину статуса депутата Самарской губернской думы остается нерешенным. На заседании думы в пятницу, 28 февраля, вокруг этой ситуации произошел небольшой конфликт.

Напомним, после объявления частичной мобилизации осенью 2022 г. Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата губернской думы, ушел служить заместителем командира мотострелкового батальона. Он при этом сохранил мандат. А в феврале 2024 г. Холин возглавил администрацию губернатора и лишился статуса депутата. Однако выяснилось, что при назначении были нарушены юридические процедуры, и оно было отменено, а Дмитрий Холин вернулся в войска.

В декабре прошлого года вопрос о возвращении ему мандата поднимала депутат Наталья Боброва.

На заседании губдумы 28 февраля фракция КПРФ попыталась внести этот вопрос в повестку заседания, однако большинство депутатов проголосовало против. Наталья Боброва в своих выступлениях предположила, что такая позиция связана с неким давлением на парламентариев.