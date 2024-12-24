Дмитрия Холина предложили восстановить в статусе депутата

Бывший руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин может вернуться в состав регионального парламента. Этот вопрос депутат Наталья Боброва подняла на пленарном заседании губдумы во вторник, 24 декабря.
По словам парламентария, возможность восстановить Дмитрия Холина в статусе депутата обозначила в своем представлении региональная прокуратура. Обсудить это депутатам предстоит на следующем пленарном заседании.
Напомним, после объявления частичной мобилизации осенью 2022 г. Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата Самарской губернской думы, ушел служить в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. В период участия в спецоперации был награжден орденом Мужества и медалью "За боевые отличия". В феврале этого года он возглавил администрацию губернатора, а затем в апреле вновь ушел на СВО. Однако это привело к нарушению юридических процедур.
В результате Дмитрия Холина сняли с должности главы администрации губернатора. Глава региона Вячеслав Федорищев сообщал, что связался с Дмитрием Холиным и "контурно" обсудил его будущее, которое "будет важным и значимым в развитии региона", но только после окончания СВО. Холина он охарактеризовал как "героического парня" и заявил, что гордится коллегой.
Администрацию губернатора возглавил Дмитрий Яковлев, занимавший до этого пост помощника главы региона.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.