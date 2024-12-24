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Дмитрия Холина предложили восстановить в статусе депутата

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин может вернуться в состав регионального парламента. Этот вопрос депутат Наталья Боброва подняла на пленарном заседании губдумы во вторник, 24 декабря.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

По словам парламентария, возможность восстановить Дмитрия Холина в статусе депутата обозначила в своем представлении региональная прокуратура. Обсудить это депутатам предстоит на следующем пленарном заседании.

Напомним, после объявления частичной мобилизации осенью 2022 г. Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата Самарской губернской думы, ушел служить в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. В период участия в спецоперации был награжден орденом Мужества и медалью "За боевые отличия". В феврале этого года он возглавил администрацию губернатора, а затем в апреле вновь ушел на СВО. Однако это привело к нарушению юридических процедур.

В результате Дмитрия Холина сняли с должности главы администрации губернатора. Глава региона Вячеслав Федорищев сообщал, что связался с Дмитрием Холиным и "контурно" обсудил его будущее, которое "будет важным и значимым в развитии региона", но только после окончания СВО. Холина он охарактеризовал как "героического парня" и заявил, что гордится коллегой.

Администрацию губернатора возглавил Дмитрий Яковлев, занимавший до этого пост помощника главы региона.

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