Вице-губернатор Дмитрий Холин возвращается в армию

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин вернется на армейскую службу. Об этом он написал на своей странице в сети "ВКонтакте", пояснив, что причиной тому - ошибка, допущенная при составлении приказа о его увольнении из Вооруженных Сил.

"С завтрашнего дня я снова стану военнослужащим. Для меня всегда было честью служить и защищать наше Отечество, в том числе с оружием в руках. Первоначально это было на границе, а потом на СВО", - написал он.

Напомним, после объявления осенью 2022 г. частичной мобилизации Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата Самарской губернской думы, ушел служить в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. В период участия в спецоперации был награжден орденом Мужества и медалью "За боевые отличия".

В феврале этого года он возглавил администрацию губернатора.

"Решение единогласно поддержала Самарская Губернская Дума и направила в адрес военного руководства обращение с просьбой о моем увольнении в целях последующего перехода на государственную должность. Вскоре, после того как в феврале т.г. я был единогласно согласован на заседании Самарской Губернской Думы на должность вице-губернатора - руководителя Администрации Губернатора Самарской области, от депутата Государственной Думы в адрес военной прокуратуры был направлен запрос с просьбой проверить правильность моего увольнения. Тщательная проверка установила, что при подготовке приказа все же были допущены ошибки, которые теперь предстоит устранить. Этот процесс займет определенное время", - пояснил в посте Дмитрий Холин.

Он добавил, что в произошедшем нет чьей-либо вины, так как частичная мобилизация проводилась в стране впервые и опыт призыва и увольнения в таких условиях только нарабатывается.