Дмитрий Холин возглавил администрацию губернатора Самарской области

Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К работе в должности врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин приступит с понедельника, 19 февраля.

Дмитрий Владимирович Холин имеет большой опыт работы в органах власти как муниципального, так и регионального уровня, а также в законотворческой сфере.

После объявления осенью 2022 г. частичной мобилизации Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата Самарской губернской Думы, принял решение встать на защиту Родины. На передовой он служил в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. В период участия в спецоперации награжден Орденом Мужества.

Напомним, 26 января в ходе встречи с военнослужащими президент Владимир Путин сказал, что будет настраивать весь госаппарат на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя "на гражданке" и составлять "основу государства российского". Ранее глава государства неоднократно обозначал задачу активнее привлекать людей, которые проявили себя в зоне СВО, к руководящим должностям, в том числе, в органах власти всех уровней. "Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества", — отмечал президент. Самарская область исполняет наказ главы государства одной из первых регионов страны.