16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Холин возглавил администрацию губернатора Самарской области Николай Шульгинов и Дмитрий Азаров обсудили возможность участия Электрощит Самара в проектах модернизации электросетей В Самаре глава Минэнерго высоко оценил работу энергосетевого комплекса региона Самара подарила ведущему музыкальному вузу фильм о Елене Гнесиной В Самаре рассказали о работе нового отделения реабилитации в госпитале ветеранов войн

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Холин возглавил администрацию губернатора Самарской области

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К работе в должности врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин приступит с понедельника, 19 февраля.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Дмитрий Владимирович Холин имеет большой опыт работы в органах власти как муниципального, так и регионального уровня, а также в законотворческой сфере.

После объявления осенью 2022 г. частичной мобилизации Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата Самарской губернской Думы, принял решение встать на защиту Родины. На передовой он служил в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. В период участия в спецоперации награжден Орденом Мужества.

Напомним, 26 января в ходе встречи с военнослужащими президент Владимир Путин сказал, что будет настраивать весь госаппарат на то, чтобы бойцы СВО могли проявить себя "на гражданке" и составлять "основу государства российского". Ранее глава государства неоднократно обозначал задачу активнее привлекать людей, которые проявили себя в зоне СВО, к руководящим должностям, в том числе, в органах власти всех уровней. "Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества", — отмечал президент. Самарская область исполняет наказ главы государства одной из первых регионов страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3