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Губернатор Власть и политика

Администрацию губернатора возглавит Дмитрий Яковлев

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководителем администраций губернатора Самарской области будет Дмитрий Яковлев, занимавший пост помощника главы региона. О назначении на заседании правительства в понедельник, 18 ноября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Он рассказал, что получил представление от прокурора области по поводу нарушения прав Дмитрий Холина, который ранее руководил администрацией губернатора, а сейчас служит в армии в зоне СВО.

"Очень непонятная история. Есть определенные нормативные документы, которые были нарушены. Перед законом все равны, особенно я. Представления я обязан удовлетворить", - пояснил Вячеслав Федорищев.

По словам, главы региона, он связался с Дмитрием Холиным и "контурно" обсудил его будущее, которое "будет важными и значимым в развитии региона", но только после окончания СВО. Холина губернатор охарактеризовал как "героического парня" и заявил, что гордится коллегой.

"Юридически придется расстаться. У меня возникает вакансия руководителя администрации. Внесу на рассмотрение Яковлева Дмитрия Николаевича на должность вице-губернатора - руководителя администрации.

Напомним, после объявления осенью 2022 г. частичной мобилизации Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата Самарской губернской думы, ушел служить в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. В период участия в спецоперации был награжден орденом Мужества и медалью "За боевые отличия". В феврале этого года он возглавил администрацию губернатора, а затем в апреле вновь ушел на СВО.

Администрацией губернатора руководил Вячеслав Романов. На заседании правительства 18 ноября было объявлено, что он станет вице-губернатором, ответственным за инвестиционный климат, промышленную политику и взаимодействие с федеральными структурами, при этом возглавив и представительство региона в Москве.

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