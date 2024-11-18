Представительство Самарской области в Москве переформатируют

Представительство Самарской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти будет реформировано. Об этом на совещании правительства региона в понедельник, 18 ноября, сообщил Вячеслав Федорищев.

По его словам, Андрей Когтев, возглавлявший представительство в статусе вице-губернатора, переходит на повышение в другой регион. Руководить представительством будет Вячеслав Романов, который сейчас занимает пост вице-губернатора - руководителя администрации губернатора.

Вячеслав Федорищев отметил, что название должности главы представительства изменится, и Вячеслав Романов станет вице-губернатором, ответственным за инвестиционный климат, промышленную политику и взаимодействие с федеральными структурами.

Также будет сокращен штат сотрудников московского представительства.