В Самаре появится новая памятная дата - День ветеранов боевых действий

Депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы выступили с предложением внести изменения в региональный закон "О памятных датах и праздничных днях", дополнив его Днем ветеранов боевых действий.

Новую памятную дату предлагают установить в Самарской области 1 июля. В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия этой новеллы связана "с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств после 1945 года".

"Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий нашей области, подчеркнув важность признания их заслуг перед обществом, повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры наших героев-земляков", — отмечается в сопроводительной к законопроекту документации.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что во многих регионах (Московская, Белгородская, Курская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тульская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области и другие субъекты РФ) 1 июля уже отмечается как День ветеранов боевых действий.