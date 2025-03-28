В Самаре появится новая памятная дата - День ветеранов боевых действий

Депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы выступили с предложением внести изменения в региональный закон "О памятных датах и праздничных днях", дополнив его Днем ветеранов боевых действий.
Новую памятную дату предлагают установить в Самарской области 1 июля. В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия этой новеллы связана "с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств после 1945 года".
"Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий нашей области, подчеркнув важность признания их заслуг перед обществом, повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры наших героев-земляков", — отмечается в сопроводительной к законопроекту документации.
Авторы законодательной инициативы отмечают, что во многих регионах (Московская, Белгородская, Курская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тульская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области и другие субъекты РФ) 1 июля уже отмечается как День ветеранов боевых действий.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.