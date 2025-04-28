"Высокий профессионал": памяти первого председателя Самарской губернской думы Леона Ковальского

28 апреля исполнилось 85 лет со дня рождения первого почетного председателя Самарской губернской думы Леона Ковальского. В областном парламенте бережно хранят его память.

Леон Ковальский возглавил думу в 1994 году. В 1997 г. депутаты вновь избрали его председателем. За годы его руководства парламентом проделана огромная работа по созданию законодательной базы, приняты основополагающие законы для развития всех сфер жизни губернии: Устав Самарской области, блок законов, определивших бюджетную политику региона, развитие местного самоуправления, базовые законы в социальной политике, здравоохранении, промышленности, образовании.

По сути, Леон Ковальский заложил фундамент для работы депутатов настоящих и будущих созывов, а также определил вектор развития законодательной системы губернии на долгие годы вперед. Всего за первые два созыва было принято около 250 законов Самарской области.

Одним из важнейших стал Закон Самарской области "О земле". Самарская губернская дума одной из первых в стране приняла этот закон, позволивший людям распоряжаться землей. В его обсуждениях приняли участие 45 тыс. человек, а в процессе подготовки в текст было внесено 450 поправок. Цель стояла одна - чтобы человек стал хозяином земли. Закон оказался настолько удачным, что стал прообразом для подобных законов многих других регионов РФ. А некоторые его статьи легли в основу федерального закона и Земельного кодекса страны.

"До думы он был руководителем крупного проектно-строительного объединения союзного значения - "Куйбышевводстрой". Во времена СССР это была должность очень высокого ранга, в его подчинении были подразделения, находившиеся на территориях разных регионов, в общей сложности 20 тысяч человек! Авторитетом обладал сильнейшим. 1970 году начал работать в системе Министерства мелиорации и водного хозяйства России в Куйбышевской области. Прошел путь от прораба до руководителя крупнейшего предприятия - "Куйбышевводстроя". Именно под его руководством в регионе появилась крупнейшая в России мелиоративная система - Спасская оросительная система. У Леона Иосифовича можно было многому научиться. Я учился у него жизнелюбию, он очень любил жизнь, любил людей. Он был устроен так, что где он появляется, у присутствующих сразу поднималось настроение. Он умел достигать цели, хорошо умел ладить с людьми, умел договариваться. Все мы и все жители Самарской области будут помнить его как Человека с большой буквы, государственника, настоящего гражданина и истинного патриота", - вспоминает Геннадий Котельников, председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН.

С 1995 по 2001 гг. Леон Ковальский как председатель областного парламента представлял интересы региона в Совете Федерации.

В 2001 г. он был назначен сенатором от региона в Совет Федерации, где проработал по 2006 год. В 2008 г. был избран в состав Общественной палаты Самарской области, курировал вопросы сельского хозяйства.

В 2019 г. получил звание первый почетный председатель Самарской губернской думы, за это решение депутаты 6 созыва проголосовали единогласно.

Практически до последнего Леон Иосифович участвовал в заседаниях думы, комитетов, активно участвуя в законотворческом процессе.

Леон Ковальский был награжден многими наградами, в их числе почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания РФ "За заслуги в развитии парламентаризма", почетный знак Самарской губернской думы "За служение закону", орден Русской православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени. Но особенно он гордился званием "Заслуженный строитель РФ".

"Кто бы что ни говорил, я уверен: масштаб личности руководителя имеет громадное значение. Самое сложное в жизни - управлять людьми. Ковальский оказался на этом месте абсолютно вовремя, причем именно в то время, когда авторитет производственника играл на него наилучшим образом, - говорит Геннадий Котельников. - Он был грамотным менеджером, хорошо чувствовал людей и умел управлять процессом. Я искренне уважал, ценил и любил Леона Иосифовича как высокого профессионала, человека, который сделал себя сам, пройдя весь сложный путь от рядового работника до крупного руководителя. Всегда вспоминаю о нем с большой теплотой. Он очень многое сделал для нашей земли Самарской. Ковальский умел выстраивать отношения на пользу нашей губернии и губернатору, был очень успешным лоббистом. Надо отдать должное - немногим это дано. Всю работу он выстраивал на основе конструктивного взаимодействия с исполнительной властью, органами местного самоуправления. Благодаря ему, в Самарской области две ветви власти работали гармонично, во благо людей".

Андрей Кислов, сенатор РФ, депутат Самарской губернской думы 2, 3, 4, 5, 6, 7 созывов: "Леон Иосифович Ковальский вспоминается, прежде всего, не как председатель Самарской губернской думы, а просто как веселый, очень добрый, отзывчивый человек. Бывают руководители, которые в первую очередь руководители - только работа, все человеческое уходит на второй план. А когда я вспоминаю Ковальского - перед глазами его улыбка. Леон Ковальский был вне чьей-то стороны. Председатель думы не должен занимать чью-то сторону, он старался всегда быть над "схваткой". Но если противостояние заходило слишком далеко, то Леон Иосифович мог пригласить стороны к себе в кабинет, рассказать анекдот, попить чайку, поговорить. И в результате с каждым договориться! Бывшие коллеги из Совета Федерации до сих пор его помнят. Недавно общался с бывшим председателем Московской гордумы Владимиром Михайловичем Платоновым, коллегами из Ульяновской области - они просили меня ходатайствовать о том, чтобы увековечить память Леона Иосифовича - установить мемориальную доску, чтобы люди помнили, что здесь жил и работал Ковальский".

Константин Титов, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, губернатор Самарской области с 1991 по 2007 гг.: "Мы многое обсуждали с ним, многое сделали. Были и разногласия, но он умел грамотно отстаивать свою точку зрения. В споре рождается истина - это можно отнести и к позиции споров и обсуждений законопроектов и планов развития Самарской области вместе с Ковальским. Во многом благодаря ему я стал председателем бюджетного комитета Совета Федерации. Я благодарен депутатам и лично Геннадию Петровичу Котельникову за то, что вы сохраняете и чтите память о тех людях, которые отдали много сил, энергии, знаний для развития парламентаризма в Самарской области и в Российской Федерации".

Виктор Сойфер, председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН: "Леон Иосифович умел работать в команде и ладить с людьми. Мы начинали с нуля: надо было понять место думы в системе органов власти региона, выстроить отношения с администрацией губернии. Председатель должен был работать с людьми разных специальностей, чтобы объединить их в команду, нацеленную на конструктивную работу. И за период с 1994 по 2001 год Самарской губернской думой было принято более 250 законов по самым важным направлениям жизни в новых условиях. Когда Леон Иосифович завершил работу председателя Самарской губернской думы, а потом работу в Совете Федерации, то с 2008 года мы вместе ним 12 лет проработали в Общественной палате Самарской области. И Леон Иосифович сделал очень многое: мы ведь тоже начинали с нуля, создавая Палату, а опыт у него был бесценный - как все организовать, какие комиссии создать. Я ему очень благодарен".

Александр Колычев, депутат Самарской губернской думы III, IV. V, VI созывов: "Ковальский руководил реконструкцией здания нашей думы. Когда по телевизору смотришь заседания из других законодательных собраний - нигде не видел такого уютного, красивого зала. Он был во всем первым, причем без чванливости, он был прост в общении, к нему всегда можно было подойти, поговорить, задать вопрос. И он никогда никому не отказывал. И если был в силах решить вопрос - всегда его решал. Для него было важно делать добрые дела. Я хорошо знал его как строителя. И хочу сказать, что только два человека в Самарской области были непререкаемыми авторитетами в этой сфере - это Анвар Бульхин и Леон Ковальский. Их так все и звали Анвар и Леон. И это было высшей степенью уважения за профессионализм, за отношение к людям, за отношение к жизни".