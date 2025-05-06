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В музее Губернской думы прошла экскурсия для школьников к юбилею Победы

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 мая, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников провел в парламентском музее экскурсию для кадетов муниципального центра "Авангард-Самара" и юнармейцев самарской школы № 177.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Руководитель регионального заксобрания рассказал ребятам, что музей был открыт 20 лет назад — к 60-летию Победы. За последние годы он заметно изменился в лучшую сторону.

Выставочное пространство поделено на тематические отделы. Обновленная входная зона вмещает 1418 дней войны, начиная от парада 1941 года до первого эшелона демобилизации в 1945-м.

В далеком ноябре 1941 года военные парады прошли в трёх городах СССР: в Москве — как столице страны, в Воронеже — как центре управления Южным, Юго-Западным и Брянским фронтами, в Куйбышеве — как "запасной столице".

В 2014 году Самарская губернская дума приняла областной закон "О памятных датах Самарской области", закрепивший памятную дату — День Парада Памяти 7 ноября.

В музее можно увидеть много уникальных подлинных документов — похвальные грамоты, школьные листки учеников тех времён; талоны на питание; сводки потерь фашистов и советских бойцов, которые вел житель запасной столицы в годы Великой Отечественной и многое другое. В числе экспонатов музея — настоящая печка-чугунка, оригинальное (охолощенное) оружие 40-х годов, главный символ Советского Союза — герб.

Юных посетителей музея заинтересовали новинки музейной экспозиции — политико-административная карта СССР 1941 года и карта Куйбышевской области — до 1942 года наша область была единой территорией с Ульяновской областью.

Другое крыло посвящено выдающимся личностям — нашим прославленным землякам. В рамках музейно-выставочной деятельности по обновленным экспозициям ежегодно в музее проходят десятки экскурсий, встреч с ветеранами, Уроков мужества и других патриотических мероприятий. Надо сказать, что в парламентском музее выступали многие заслуженные жители губернии, почетные граждане города Самары и Самарской области, в том числе: Герои Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин и Федор Матвеевич Сафонов, Герои Социалистического Труда Елена Васильевна Шпакова и Максим Борисович Оводенко, многие другие замечательные самарцы.

Отдельное помещение отведено тематике "Куйбышев — культурная столица". Особенно широко освещен в музее раздел, рассказывающий о боевых и трудовых подвигах куйбышевцев военных лет. Одними из самых ценных экспонатов являются части легендарного оружия Победы — штурмовика ИЛ-2: кусок бронекабины, остатки двигателя АМ-38, винтов, колесо шасси, авиационная пушка ВЯ-23, детали управления пневматикой. Все это изготавливалось в Куйбышеве.

В 2021 году региональным законом была закреплена еще одна памятная дата — 10 декабря — День выпуска первого самолета Ил-2 в Куйбышеве.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников в общении с кадетами и юнармейцами подчеркнул, что такие экспозиции весьма полезны и с познавательной точки зрения: "Всё это не случайно. Ведь память и исторический опыт лежат в основе всех наших мыслей, дел и поступков. В музее возможно вдумчивое и взвешенное восприятие прошлого и настоящего".

Спикер напомнил, что в Куйбышев было эвакуировано около 60 оборонно-промышленных предприятий. За годы войны они выпустили: 26 тысяч самолетов — штурмовиков ИЛ и истребителей МИГ, 44 миллиона подшипников, каждый 3-й артиллерийский снаряд, каждую 5-ю авиационную бомбу, много другой техники и вооружений.

В 2020 году Указом Президента России городу Самаре было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

"80 лет назад завершилась самая разрушительная и кровопролитная война в истории нашей Родины, которая унесла жизни 27-ми миллионов советских людей. На фронт ушло более полумиллиона жителей Куйбышевской области. Почти половина из них не вернулись домой. Война вошла в каждый дом, каждую семью, коснулась каждого человека, — обратился к юным посетителям парламентского музея Геннадий Котельников. — День Победы — это наш самый главный праздник. Это — всенародный святой праздник, как подчеркнул наш президент Владимир Владимирович Путин. Мы будем всегда помнить, какую огромную цену заплатил советский народ за Победу, за свободу и независимость своей Родины. Сегодня значение этой Победы велико, как никогда. Российские солдаты и офицеры снова защищают Родину и спасают мир от нацизма в ходе специальной военной операции. И сегодня наша общая задача — сделать всё, чтобы сохранить Память о Великой Победе и передать ее нашим детям, нашим внукам — новым поколениям россиян".

Музей "Куйбышев — запасная столица" постоянно расширяет свою экспозицию. В последние годы — за счет экспонатов, посвященных подвигам нынешних защитников, отстаивающих интересы нашей Родины в зоне специальной военной операции.

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Последние комментарии

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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Вполне логично. На местах виднее.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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