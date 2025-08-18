На ул. Волгина в Самаре спасатели тушили крупный пожар

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 17 августа, в 19:54 на ул. Волгина в Железнодорожном районе Самары загорелись надворные постройки. Пламя охватило территорию в 200 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.