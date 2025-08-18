На ул. Волгина в Самаре спасатели тушили крупный пожар

В воскресенье, 17 августа, в 19:54 на ул. Волгина в Железнодорожном районе Самары загорелись надворные постройки. Пламя охватило территорию в 200 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В 20.30 пожар был ликвидирован. Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.
На тушение привлекались 16 огнеборцев и 6 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
