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Законотворчество Власть и политика

В Тольятти состоялась встреча добровольцев и НКО с депутатом Госдумы Артемом Метелевым

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В библиотеке Культурного центра "Автоград" Тольятти прошла встреча с представителями добровольческих организаций и НКО Самарской области. Мероприятие, организованное при поддержке Ресурсного центра развития и поддержки добровольчества региона, объединило представителей более 25 организаций, включая Добро.Центры, некоммерческие объединения, вузы и участников Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Ключевым гостем встречи стал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике и глава ассоциации "Добро.рф" Артем Метелев, который обсудил с активистами механизмы поддержки волонтерских и молодежных инициатив.

В ходе диалога участники подняли актуальные вопросы развития добровольчества. Представители Самарской областной библиотеки для молодежи рассказали о Фестивале инклюзивного творчества "Связь поколений", запланированном на осень 2025 года. Проректор Поволжского государственного университета сервиса обратилась с вопросом о системных мерах для вовлечения молодежи в социальные проекты через федеральную программу "Обучение служением". Руководитель АНО "Центр поиска пропавших людей" обсудил создание регионального штаба добровольцев в сфере ЧС, запросив опыт коллег из других субъектов и рекомендации Ассоциации "Добро.рф". 

Артем Метелев, обращаясь к участникам, подчеркнул ценность прямого диалога: "Такие встречи — это возможность услышать конкретные запросы от тех, кто ежедневно меняет жизнь к лучшему. Сегодня мы не только обсудили новые инструменты поддержки, такие как гранты и наставничество, но и наметили шаги для укрепления сотрудничества между регионами и федеральными структурами. Уверен, что этот диалог станет основой для системных решений в сфере добровольчества".

Юлия Рябева, модератор встречи и руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Агентства по реализации молодежной политики Самарской области, акцентировала внимание на региональной специфике: "Для нашего региона такие события — ключевой элемент развития волонтерства. Они позволяют объединить усилия муниципалитетов, НКО и образовательных учреждений, чтобы тиражировать лучшие практики и решать локальные задачи. Особенно важно, что сегодня прозвучали инициативы, которые помогут усилить участие молодежи в социально значимых проектах Самарской области".

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между представителями разных направлений добровольчества — от поисково-спасательных отрядов до волонтеров культуры и медицины. Участники договорились усилить взаимодействие с федеральными структурами и внедрять успешные практики в регионе. Встреча подтвердила важность диалога между властью и гражданскими активистами для решения социальных задач и развития культуры взаимопомощи в Самарской области.

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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