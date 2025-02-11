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В Самарской губернской думе рассматривают введение наказания за призывы к многоженству и многомужеству Самарский депутат предложил наказывать за пропаганду многоженства В Самарской области увеличат количество рабочих квот для инвалидов В областном парламенте прошла встреча с участниками "Школы героев" Принят закон о дополнительных гарантиях участникам СВО на получение бесплатного земельного участка

Законотворчество Власть и политика

В Самарской губернской думе рассматривают введение наказания за призывы к многоженству и многомужеству

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 февраля, на заседании комитета по законности, законодательству и правопорядку в Самарской губернской думе рассматривали проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в части установления ответственности за пропаганду многоженства, который вносил депутат Владимир Дуцев. При этом прозвучала идея охватить законопроектом и многомужество.

Напомним, дискуссия о многоженстве развернулась на федеральном уровне в конце декабря. Тогда Духовное управление мусульман РФ опубликовало фетву (богословское заключение) относительно возможности многоженства в определенных случаях. 10 февраля РИА "Новости" сообщало, что правительство РФ предложило доработать законопроект об ответственности за пропаганду многоженства в России. Уточняется, что законопроект предлагает установить ответственность за пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства либо навязывание информации, вызывающей интерес к нему. При этом, по данным СМИ, в проекте отзыва кабмина указано, что проект ФЗ нуждается в доработке.

Как было отмечено сегодня на заседании Самарской губернской думы, до 1993 г. действовала статья 235 УК РСФСР( "Двоеженство или многоженство"). Она предусматривала ответственность за двоеженство или многоженство, "то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства" - вплоть до лишения свободы на год.

"В 1993 году статья была декриминализирована, так же как статья "Мужеложество". С тех пор это никак не регламентируется", - отметил докладчик Владимир Дуцев.

На заседании прозвучало, что новая законодательная инициатива о запрете пропаганды не соответствующих традиционным ценностям явлений важна для политики государства.

"Аналогичные нормы есть в законодательстве многих стран. Так, в Узбекистане в октябре 2023 года введена ответственность за пропаганду многоженства", - указывается в докладе Владимира Дуцева.

По его словам, пункт о запрете пропаганды многоженства может быть включен в статью 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). По ч. 1 этой статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При обсуждении вопроса поддержку законопроекту высказали уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина и член региональной Общественной палаты Виктор Полянский. Последний при этом отметил, что можно рассмотреть и введение ответственности за многомужество, которое практикуется в некоторых странах.

По словам Владимира Дуцева, пока не получено заключение по законопроекту Роскомнадзора и правительства Самарской области. Парламентарии решили дождаться этих заключений и продолжить обсуждение в рамках общественной комиссии при комитете.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

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Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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Вполне логично. На местах виднее.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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