В Самарской губернской думе рассматривают введение наказания за призывы к многоженству и многомужеству

Во вторник, 11 февраля, на заседании комитета по законности, законодательству и правопорядку в Самарской губернской думе рассматривали проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в части установления ответственности за пропаганду многоженства, который вносил депутат Владимир Дуцев. При этом прозвучала идея охватить законопроектом и многомужество.

Напомним, дискуссия о многоженстве развернулась на федеральном уровне в конце декабря. Тогда Духовное управление мусульман РФ опубликовало фетву (богословское заключение) относительно возможности многоженства в определенных случаях. 10 февраля РИА "Новости" сообщало, что правительство РФ предложило доработать законопроект об ответственности за пропаганду многоженства в России. Уточняется, что законопроект предлагает установить ответственность за пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства либо навязывание информации, вызывающей интерес к нему. При этом, по данным СМИ, в проекте отзыва кабмина указано, что проект ФЗ нуждается в доработке.

Как было отмечено сегодня на заседании Самарской губернской думы, до 1993 г. действовала статья 235 УК РСФСР( "Двоеженство или многоженство"). Она предусматривала ответственность за двоеженство или многоженство, "то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства" - вплоть до лишения свободы на год.

"В 1993 году статья была декриминализирована, так же как статья "Мужеложество". С тех пор это никак не регламентируется", - отметил докладчик Владимир Дуцев.

На заседании прозвучало, что новая законодательная инициатива о запрете пропаганды не соответствующих традиционным ценностям явлений важна для политики государства.

"Аналогичные нормы есть в законодательстве многих стран. Так, в Узбекистане в октябре 2023 года введена ответственность за пропаганду многоженства", - указывается в докладе Владимира Дуцева.

По его словам, пункт о запрете пропаганды многоженства может быть включен в статью 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). По ч. 1 этой статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При обсуждении вопроса поддержку законопроекту высказали уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина и член региональной Общественной палаты Виктор Полянский. Последний при этом отметил, что можно рассмотреть и введение ответственности за многомужество, которое практикуется в некоторых странах.

По словам Владимира Дуцева, пока не получено заключение по законопроекту Роскомнадзора и правительства Самарской области. Парламентарии решили дождаться этих заключений и продолжить обсуждение в рамках общественной комиссии при комитете.