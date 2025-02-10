Самарский депутат предложил наказывать за пропаганду многоженства

На заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку 11 февраля Самарская губернская дума должна рассмотреть вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в части установления ответственности за пропаганду многоженства. Вопрос внесен на рассмотрение депутатом Владимиром Дуцевым.

Сам текст проекта пока не опубликован. Дозвониться до Дуцева не удалось.

Напомним, дискуссия о многоженстве развернулась на федеральном уровне в конце декабря. Тогда Духовное управление мусульман РФ опубликовало фетву (богословское заключение) относительно возможности многоженства в определенных случаях.

10 февраля РИА "Новости" сообщало, что правительство РФ предложило доработать законопроект об ответственности за пропаганду многоженства в России. Уточняется, что в законопроекте предложено установить ответственность за пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывании информации, вызывающей интерес к нему. При этом, по данным СМИ, в проекте отзыва кабмина указано, что проект ФЗ нуждается в доработке.

Ранее сообщалось, что по идее депутатов ответственность может дойти вплоть до уголовной за заключение нового брака без расторжения предыдущего. Уточнялось, что обращения в Минюст направляла председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.