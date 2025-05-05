Депутаты Губернской думы высадили яблоневый сад в честь Великой Победы

5 мая в преддверии 80-летия Великой Победы депутаты Самарской губернской думы присоединились к ежегодной акции "Сад Победы". В сквере п. Мехзавод Самары они высадили саженцы яблонь.

Пять лет назад депутаты областного парламента посадили Сад Победы в поселке Мехзавод. Так называют в Самаре этот микрорайон, где в годы войны на площадке Центрального механического завода было образовано крупное предприятие оборонной промышленности. В 1941 году сюда прибыли заводы, эвакуированные из Подольска, Таганрога и Ленинградской области. Они стали основой для нового Куйбышевского механического завода №207 Наркомата авиационной промышленности (позднее - завода "Салют").

Его главной задачей стало производство бронекорпусов штурмовика Ил-2 и бронезащиты самолетов Ту-2, Пе-2, Пе-8, Як-1, Як-3, Ла-5 и других. Зимой 1941 года днем и ночью рабочие монтировали под открытым небом оборудование и сразу приступали к выполнению производственных заданий. Самолеты были нужны фронту как воздух! Уже в феврале 1942 года на Куйбышевский авиационный завод была передана первая партия бронекорпусов для штурмовиков Ил-2, которые фашисты называли "черной смертью".

Всего за годы Великой Отечественной войны Куйбышевский механический завод выпустил более 23 тысяч бронекорпусов для "летающих танков". За самоотверженный труд коллектив завода был награжден орденом Красной Звезды.

В память о героической истории предприятия и его тружеников депутаты Самарской губернской думы, члены фракции "Единая Россия" Виктор Воропаев, Анна Дубасова, Светлана Ильина, Виктор Кузнецов, Николай Панченко во главе с председателем областного парламента Геннадием Котельниковым и руководителем фракции Екатериной Кузьмичевой приехали в поселок Мехзавод, чтобы дополнить и обновить яблоневый сад.

Спикер законодательного собрания региона Геннадий Котельников напомнил, что эта эколого-патриотическая акция стала символом благодарности и уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны: "Это очень хорошая традиция, которая была заложена пять лет назад, в юбилейный год Победы. В память о героях Великой Отечественной войны здесь, в поселке Мехзавод, мы посадили яблоневый сад. Яблоня - это символ весны, а весна - это Победа. В нашем саду сегодня растет символическое количество яблонь - 80".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева отметила: "В этом году наша страна и весь мир отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в память об этом событии здесь уже растет 80 яблонь. Они будут расти, цвести, приносить плоды, радовать и взрослых, и детей. Депутаты фракции всегда активно откликаются на эту акцию. Мы очень рады, что такая традиция существует, и будем ее поддерживать".