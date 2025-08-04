"Производительность труда" набирает обороты в Самарской области: к нему присоединились еще четыре предприятия

Федеральный проект "Производительность труда" (в составе нацпроекта "Эффективная экономика и конкурентоспособность") продолжает активно расширять свое присутствие в Самарской области. Общее число участников в регионе более 200 компаний.

Напомним, в феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

Новые участники представляют ключевые несырьевые секторы экономики региона — обрабатывающую промышленность, производство строительных материалов и товаров народного потребления, подтверждая отраслевое разнообразие проекта.

Так, ООО "Полимет" (г. Тольятти) обеспечивает предприятия металлургии, литейного производства и машиностроения современными материалами, оборудованием и инновационными технологиями. Активная научно-исследовательская деятельность — визитная карточка предприятия. ЗАО "Чистая Вода" (г. Самара) известна контролем качества продукции и услуг, обслуживая десятки тысяч семей и организаций. ООО "ТМЗ" (г. Тольятти) специализируется на производстве комплектующих для автомобилей (основные клиенты: АВТОВАЗ, GM-АвтоВАЗ, УАЗ и др.), являясь важным звеном регионального автопрома. Компания "5С Окна" (г. Тольятти) производит светопрозрачные конструкции (окна, двери из ПВХ, фасады из алюминия).

"Расширение пула участников федерального проекта — закономерный результат демонстрации его реальной эффективности, — прокомментировал событие Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области. — Вступление в проект компаний новых участников — это важный шаг для повышения их конкурентоспособности. Мы видим запрос на оптимизацию процессов не только в традиционно сильных для региона обрабатывающих производствах, это — 67% участников, но и в других секторах. Наша общая цель — чтобы все 208 участников получили значимый экономический эффект от внедрения бережливых технологий".

Федеральный проект "Производительность труда" направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий через системное внедрение бережливых технологий, устранение потерь и оптимизацию процессов. Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф.