Четыре человека спасены на реке Кривуша

Четыре человека приняты на борт спасательного катера и доставлены на берег в результате опрокидывания лодки.
На реке Кривуша 3 августа в 17:00 около спасательной станции перевернулась лодка и в воде оказались четыре человека. В 17:15 спасенных доставили до берега.
Медицинская помощь не потребовалась. Аварийное судно отбуксировано к берегу, сообщает персс-служба ПСС по Самарской области.
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