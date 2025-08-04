Четыре человека спасены на реке Кривуша

Четыре человека приняты на борт спасательного катера и доставлены на берег в результате опрокидывания лодки.

На реке Кривуша 3 августа в 17:00 около спасательной станции перевернулась лодка и в воде оказались четыре человека. В 17:15 спасенных доставили до берега.

Медицинская помощь не потребовалась. Аварийное судно отбуксировано к берегу, сообщает персс-служба ПСС по Самарской области.