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Общество

В Самаре прошли мероприятия, посвященные 95-летию ВДВ РФ

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие выходные в Самаре прошли масштабные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск России. Этот день приобрел особую значимость в Год Защитника Отечества (объявлен президентом страны Владимиром Путиным) и 80-летия Великой Победы.

2 августа 1930 года на учениях под Воронежем впервые в истории СССР было совершено десантирование группы из 12 парашютистов — эта дата считается днем рождения ВДВ. За 95 лет бойцы легендарной "крылатой пехоты" вписали немало героических страниц в летопись Вооруженных Сил страны. Сегодня их традиции продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции.
Торжества прошли на нескольких площадках столицы региона. На площади Памяти и площади Славы состоялись церемонии возложения цветов. На 2-й очереди набережной Волги был организован патриотический концерт с участием ветеранов и творческих коллективов. Все желающие могли принять участие в акции "Письмо солдату", подписав открытки для военнослужащих СВО с пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой.

Также для жителей и гостей города работала полевая кухня с традиционной солдатской кашей и чаем.
Кроме того, был развернут мобильный пункт отбора на службу по контракту для желающих пополнить ряды ВДВ.

С приветственным адресом от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выступил министр по региональной безопасности Евгений Московцев:

"Искренне благодарю вас за стойкость и беззаветную преданность Отчизне. Уверен, в Год Защитника Отечества вы добьетесь всех поставленных целей. Отдельная благодарность ветеранам ВДВ, чей опыт и патриотизм служат примером для молодого поколения".

Одним из ключевых событий стало мероприятие "Никто, кроме нас!" на площадке Дома-музея М. В. Фрунзе, организованное Владимиром Харьковым — ветераном 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, участником СВО и руководителем самарского отделения "Боевого братства".

Владимир поделился своим боевым опытом, рассказав о переходе из Воздушно-космических войск, где он служил на космодроме Байконур, в ВДВ. Также герой представил выставку "Медицина Победы", посвященную эволюции военной медицины от Петра I до наших дней. Экспозиция будет работать до конца года и пополнится экспонатами, связанными с СВО.

Также в рамках региональной программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев") ветеран участвует в проектах по благоустройству Самары, в том числе реконструкции Центрального автовокзала.
"У нас есть визитная карточка — Железнодорожный вокзал. Есть замечательный аэропорт "Курумоч". Когда-то был тоже неплохой Центральный автовокзал. Я помню, в детстве, приезжал туда. Сейчас появилась идея создать проект и, возможно, сделать очередную визитную карточку для нашего замечательного города", — рассказал Владимир.

Также гостям дома-музея представили документальный фильм "Вяземский десант. Боевое крещение", рассказывающий о подвиге десантников в 1942 году.

Завершились торжества, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск России, показательными выступлениями парашютистов-десантников.

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