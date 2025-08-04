"Ладья" уступила в первом контрольном матче

В первом контрольном матче предсезонки хоккеисты "Ладьи" сыграли на домашнем льду против команды из ВХЛ — ЦСК ВВС.

Тольяттинская молодежка с первых секунд ринулась в бой. Однако уже на четвёртой минуте шайба, влетевшая в ворота Никиты Иванова, охладила пыл хозяев. Четыре удаления у гостей не помогли "Ладье" восстановить паритет. Удача явно была не на стороне тольяттинцев.

На старте второго периода самарцы удвоили преимущество, а вскоре на табло загорелись безрадостные 0:3! Владислав Савватеев забросил шайбу в меньшинстве. Этот же трюк удался самарцам и под занавес периода: Никита Зимин поставил "Ладью" в ещё более затруднительное положение.

Третий период начался для тольяттинцев с очередной пропущенной шайбы. Владимир Барабанов оформил хет-трик, а следом Яромир Ермаков довёл счёт до разгромного. Лишь к середине периода форварду Егору Скутину удалось размочить счёт, но эта шайба стала лишь слабым отблеском надежды. Окончательный приговор вынес Матвей Кабанов — за полторы минуты до конца матча установил окончательный счёт — 1:7.

Следующий контрольные матчи "Ладья" сыграет на выезде. 10–11 августа в Уфе против "Толпара" и 13–14 августа в Нижнекамске — с "Реактором".