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Геннадий Котельников поздравил жителей региона с 80-летием Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с 80-летием Победы:

"Уважаемые жители Самарской области! Искренне и сердечно поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Наша страна всегда будет помнить май 1945 года, который стал символом безграничного мужества и единства народа, отстоявшего родную землю и освободившего мир от нацизма.

В год 80-летия Великой Победы, который объявлен в нашей стране Годом защитника Отечества, еще сильнее ощущается гордость за поколение победителей, причастность каждого человека к великой истории страны.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что значимость Великой Победы в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальна. "Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы должна стать тема исторической правды", - подчеркнул глава государства.

Для жителей нашего региона День Победы - всегда особый день. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Более полумиллиона человек из Куйбышевской области ушли на фронт, почти половина из них не вернулись с войны. И сегодня в каждом доме, в каждой семье бережно чтят память о своих героях, помнят о высокой цене, заплаченной за Победу.  

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году шествие "Бессмертного полка" в Самаре снова пройдет в традиционном очном формате на площади имени Куйбышева.
Сегодня такие объединяющие мероприятия особенно важны для нашего молодого поколения, для формирования у них гражданской позиции.

Память о подвигах наших земляков сегодня дает силы вновь защищать свободу и независимость нашей страны, наши ценности и право жить в мире и созидании.

Мужества, доблести и сил всем участникам специальной военной операции, которые сегодня защищают нашу страну, всех нас!

Мира, добра и независимости нашей великой стране!"

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Последние комментарии

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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