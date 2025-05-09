Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с 80-летием Победы:

"Уважаемые жители Самарской области! Искренне и сердечно поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Наша страна всегда будет помнить май 1945 года, который стал символом безграничного мужества и единства народа, отстоявшего родную землю и освободившего мир от нацизма.

В год 80-летия Великой Победы, который объявлен в нашей стране Годом защитника Отечества, еще сильнее ощущается гордость за поколение победителей, причастность каждого человека к великой истории страны.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что значимость Великой Победы в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальна. "Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы должна стать тема исторической правды", - подчеркнул глава государства.

Для жителей нашего региона День Победы - всегда особый день. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Более полумиллиона человек из Куйбышевской области ушли на фронт, почти половина из них не вернулись с войны. И сегодня в каждом доме, в каждой семье бережно чтят память о своих героях, помнят о высокой цене, заплаченной за Победу.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году шествие "Бессмертного полка" в Самаре снова пройдет в традиционном очном формате на площади имени Куйбышева.

Сегодня такие объединяющие мероприятия особенно важны для нашего молодого поколения, для формирования у них гражданской позиции.

Память о подвигах наших земляков сегодня дает силы вновь защищать свободу и независимость нашей страны, наши ценности и право жить в мире и созидании.

Мужества, доблести и сил всем участникам специальной военной операции, которые сегодня защищают нашу страну, всех нас!

Мира, добра и независимости нашей великой стране!"