В Самарской области увеличат количество рабочих квот для инвалидов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с законодательной инициативой, в соответствии с которой предлагается внести изменения в региональный закон "О квотировании рабочих мест для инвалидов".

Новый законопроект позволит привести региональный закон от 2003 года в соответствие с обновленным в декабре 2023 года федеральным законом "О занятости населения в РФ".

Новелла предусматривает увеличение установленной квоты для приема на работу инвалидов. Она вырастет с 2% до 3%. Причем, как констатируют авторы инициативы, цифра в 2% на протяжении длительного времени сохранялась на уровне нижней границы от установленных федеральным законом параметров, в то время как в большинстве субъектов РФ (62 субъекта, включая Москву и Санкт-Петербург) применяется более высокий процент квотирования.

Также областные власти предлагают скорректировать расчет численности работников организаций, подпадающих под требования о квотировании. Квоту будут устанавливать тем работодателям, у которых число работников превышает 35 человек (против ранее применяемой формулы "не менее чем 35 человек").

В пояснительной записке отмечается, что за последние три года в регионе почти на 2 тысячи сократилось число квотируемых рабочих мест: с 10322 в 2022 году до 8129 по состоянию на 1 октября 2024 года.

"Это обусловлено, в том числе, изменением, начиная с 2022 года порядка расчета установленной квоты для трудоустройства инвалидов в связи с изменением правил округления в сторону уменьшения расчетной величины квотируемых рабочих мест. В результате сокращения числа квотируемых рабочих мест, а также в связи с повышением уровня трудоустройства инвалидов на квотируемые места за последние три года уровень заполнения таких мест вырос до 82%. Но такое увеличение снизило вариативность и привлекательность предлагаемых вакансий. При этом спрос на квотируемые рабочие места остается на высоком уровне", - сказано в документе.

В пояснении к новелле приводятся следующие статистические данные: на 1 октября 2024 года число инвалидов, проживающих в регионе, - 199,3 тыс. человек. Из них чуть больше трети, 78,8 тысяч, находятся в трудоспособном возрасте. Однако работает лишь 30% (23,6 тыс. человек), что, по мнению чиновников, свидетельствует "о сохраняющемся высоком уровне востребованности рабочих мест для трудоустройства инвалидов".

Также отмечается, что сейчас в области 2962 организации подпадают под требования о квотировании.

"Увеличение размера квоты до 3% позволит дополнительно предусмотреть 4821 квотируемое рабочее место", - резюмировали авторы новеллы.