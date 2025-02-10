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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области увеличат количество рабочих квот для инвалидов

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с законодательной инициативой, в соответствии с которой предлагается внести изменения в региональный закон "О квотировании рабочих мест для инвалидов".

Новый законопроект позволит привести региональный закон от 2003 года в соответствие с обновленным в декабре 2023 года федеральным законом "О занятости населения в РФ".

Новелла предусматривает увеличение установленной квоты для приема на работу инвалидов. Она вырастет с 2% до 3%. Причем, как констатируют авторы инициативы, цифра в 2% на протяжении длительного времени сохранялась на уровне нижней границы от установленных федеральным законом параметров, в то время как в большинстве субъектов РФ (62 субъекта, включая Москву и Санкт-Петербург) применяется более высокий процент квотирования.

Также областные власти предлагают скорректировать расчет численности работников организаций, подпадающих под требования о квотировании. Квоту будут устанавливать тем работодателям, у которых число работников превышает 35 человек (против ранее применяемой формулы "не менее чем 35 человек").

В пояснительной записке отмечается, что за последние три года в регионе почти на 2 тысячи сократилось число квотируемых рабочих мест: с 10322 в 2022 году до 8129 по состоянию на 1 октября 2024 года.

"Это обусловлено, в том числе, изменением, начиная с 2022 года порядка расчета установленной квоты для трудоустройства инвалидов в связи с изменением правил округления в сторону уменьшения расчетной величины квотируемых рабочих мест. В результате сокращения числа квотируемых рабочих мест, а также в связи с повышением уровня трудоустройства инвалидов на квотируемые места за последние три года уровень заполнения таких мест вырос до 82%. Но такое увеличение снизило вариативность и привлекательность предлагаемых вакансий. При этом спрос на квотируемые рабочие места остается на высоком уровне", - сказано в документе.

В пояснении к новелле приводятся следующие статистические данные: на 1 октября 2024 года число инвалидов, проживающих в регионе, - 199,3 тыс. человек. Из них чуть больше трети, 78,8 тысяч, находятся в трудоспособном возрасте. Однако работает лишь 30% (23,6 тыс. человек), что, по мнению чиновников, свидетельствует "о сохраняющемся высоком уровне востребованности рабочих мест для трудоустройства инвалидов".

Также отмечается, что сейчас в области 2962 организации подпадают под требования о квотировании. 

"Увеличение размера квоты до 3% позволит дополнительно предусмотреть 4821 квотируемое рабочее место", - резюмировали авторы новеллы.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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