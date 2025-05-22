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Общество

Открыт прием заявок на конкурс проектов "Добрый спорт"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конкурсе Фонда Тимченко "Добрый спорт" могут принять участие организации, реализующие проекты по развитию детского любительского массового спорта.

Фото: Фонд Тимченко

Конкурс призван создать новые возможности в малых городах и селах для детей и раскрыть их потенциал с помощью командного дворового спорта и секций по шахматам.

Средства поддержки могут быть направлены на:

  • приобретение спортивного инвентаря и экипировки
  • строительство, реконструкцию и монтаж объектов уличной спортивной инфраструктуры
  • проведение спортивно-образовательных развивающих мероприятий

Участники смогут подать одну заявку в одной из четырех номинаций:

Добрый лед

Для проектов, способствующих развитию и популяризации дворового хоккея (хоккей с шайбой, хоккей на валенках).
В этой номинации участниками конкурса могут стать НКО и ТОС, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек. Организации-победители получат финансовую поддержку до 2 млн руб.

Команда нашего двора

Для проектов, способствующих развитию и популяризации дворовых командных видов спорта (футбол, флорбол, баскетбол, стритбол, волейбол, лапта, гандбол, регби, хоккей на траве).
В этой номинации участниками конкурса могут стать НКО и ТОС, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек. Организации-победители получат финансовую поддержку до 1 млн руб.

Сильный ход

Для проектов, направленных на поддержку шахматных инициатив среди детей и подростков, организацию и проведение соревнований для школ, создание секций в домах культуры, дошкольных учреждениях, сельских клубах на малых территориях. Соорганизатор конкурса в этой номинации — Федерация шахмат России.
Участниками могут стать НКО, ТОС и бюджетные учреждения, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек. Организации-победители получат финансовую поддержку до 300 тыс. руб.

Выпускники

Для проектов, направленных на поддержку дворового спорта и шахмат, включающих организацию региональных и межрегиональных спортивных мероприятий.  
В этой номинации участниками конкурса могут стать победители конкурсов Фонда Тимченко "Добрый лед" 2013–2023 гг. и "Добрый спорт" 2025 года: НКО, ТОС и бюджетные учреждения, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 200 тыс. человек. Организации-победители получат финансовую поддержку до 2 млн руб.

Для участия в конкурсе "Добрый спорт" может потребоваться софинансирование, подробности на сайте и в положении. Конкурс проводится на территории восьми федеральных округов: Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного. Заявки принимаются с 20 мая по 10 июля 2025 года через онлайн-систему. Все победители получат экспертную и методическую поддержку, возможность обучения и обмена опытом, а также участия в мероприятиях Фонда. Оператор конкурса —благотворительный фонд "Добрый город Петербург".

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