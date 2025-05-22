В Самарской области построят 10 новых детсадов: адреса

Правительство Самарской области запланировало строительство новых дошкольных образовательных учреждений. Перечень содержится в программе социально-экономического развития региона.
В частности, в Самаре детские сады планируют построить:
- к 2027 году - в макрорайоне Амград на 330 мест,
- к 2028 году - на ул. Сакко и Ванцетти в Железнодорожном районе на 230 мест,
- к 2030 году - на 5-й просеке на 240 мест.
В Южном городе власти собираются возвести три детсада. К 2029 г. новые дошкольные учреждения появятся в ЮГ-1 (№ 0) и ЮГ-2 (№12). Каждый будет рассчитан на 300 мест. Аналогичный детсад к 2030 г. построят в ЮГ-1 (№11).
В Тольятти к 2027 г. планируют возвести детские сады в мирокрайоне Северном (на 300 мест), на ул. 40 лет Победы (на 150 мест), в микрорайоне Калина (на 350 мест). Также дошкольное учреждение возведут на ул. Энтузиастов в с. Подстепки Ставропольского района.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения