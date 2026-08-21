В Самарской области участники СВО могут пройти бесплатное обучение в "Школе фермеров"

В Самаре состоялась экспертная встреча "Начни своё дело в АПК", объединившая ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие, организованное Россельхозбанком совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и региональным отделением Государственного фонда "Защитники Отечества", было посвящено мерам государственной поддержки, помогающим освоить новую профессию, повысить финансовую грамотность и запустить собственный агробизнес.

Участникам встречи презентовали возможности комплексной программы поддержки ветеранов СВО и их семей. Ключевым элементом этой программы выступает всероссийский образовательный проект "Школа фермера". Для ветеранов СВО предусмотрено зачисление вне конкурса и полностью бесплатное обучение.

Работа проводится в соответствии с курсом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который уделяет приоритетное внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей. Сегодня в регионе реализуется 47 мер помощи, охватывающих все уровни: от решения юридических и бытовых вопросов до предоставления выплат и социальных гарантий.

Курс "Школа фермеров" рассчитан на два месяца и включает 100 часов теории и 150 часов практики. Программа охватывает более 50 направлений — от классических растениеводства и животноводства до агротуризма и цифровых технологий. Обучение проходит на базе ведущих профильных вузов при участии экспертов отрасли и представителей региональных отраслевых ведомств.

Полученные компетенции участники могут сразу монетизировать. Для запуска собственного дела ветеранам доступен грант "Агромотиватор" — адресная мера поддержки размером до 7 млн рублей, которая покрывает до 90% затрат на старт бизнеса (при условии софинансирования заявителем не менее 10%).

"Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области открыто для участников специальной военной операции и членов их семей. Мы ждём вас в агропромышленном комплексе и готовы предоставить все возможные ресурсы для уверенного старта. АПК региона нуждается в целеустремлённых людях с уникальным жизненным опытом и дисциплиной, и мы приложим все усилия, чтобы ваша профессиональная реализация в сельском хозяйстве была успешной и достойной", — подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Поддержку инициативы подтверждает и банковское сообщество. "Для ветеранов СВО "Школа фермера" — это не просто возможность получить новые знания в сфере АПК, это пошаговый план действий, который позволяет освоить новую профессию и начать своё дело. Преподаватели программы помогают разобраться в отрасли, выбрать перспективное направление, оценить экономику будущего проекта и подготовить бизнес план. В Самарской области программу завершили 94 человека, в том числе 15 ветеранов СВО. Мы видим, что для них это реальный инструмент подготовки к самостоятельной работе в аграрном секторе", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

В рамках встречи был объявлен старт приёма заявок на осеннюю волну "Школы фермера". Обучение стартует в октябре 2026 года на базе Самарского государственного аграрного университета (СГСХА). В этом году региональный пул направлений сфокусирован на самых востребованных нишах: "Агротуризм" и "БПЛА".

Привлечение ветеранов СВО в АПК имеет не только важное социальное, но и технологическое значение. Опыт участников специальной военной операции в управлении современными техническими средствами, в частности беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), становится ценнейшим активом для сельского хозяйства.

Интеграция этих компетенций напрямую влияет на эффективность реализации задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Использование БПЛА для мониторинга посевов, точного внесения удобрений и оценки состояния растений позволяет аграриям региона выходить на новый уровень технологичности, обеспечивая продовольственный суверенитет и повышая конкурентоспособность самарского АПК.

Подать заявки на обучение на курс "Школа фермера" могут лица, имеющие или получающие высшее либо среднее профессиональное образование. Участники СВО и их семьи поступают вне конкурса. Подробная информация и подача заявок доступны на официальном сайте проекта: svoefermerstvo.ru.