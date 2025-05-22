Мы помним: жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции "Свеча памяти"

10 июня по всей России стартует онлайн-акция "Свеча памяти". До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

22 июня, восемьдесят четыре года назад, стало действительно "черным" в истории нашей страны: Великая Отечественная война унесла 27 млн жизней, не оставив ни одну советскую семьи без потерь. С 2004 года в этот день мы выходим на улицу и зажигаем свечи — в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. А последние пять лет зажечь свою свечу можно и в онлайн-формате.

Онлайн-акция "Свеча памяти" была организована благотворительным фондом "Память поколений" как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднен или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей — бесценное наследие, которое благотворительный фонд "Память поколений" собирал по крупицам по всей России!