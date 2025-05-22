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"КуйбышевАзот" станет опорным работодателем образовательно-производственного кластера "Химическая отрасль"

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области создается новый образовательно-производственный кластер "Химическая отрасль". "Тольяттинский химико-технологический колледж" (ТХТК) станет кластерообразующим образовательным учреждением, а "КуйбышевАзот" в кооперации с ООО "Тольяттикаучук", АО "Тольяттиазот" выступит одним из опорных работодателей для его выпускников и предоставит дополнительное финансирование проекта. Соглашение об этом было подписано 20 мая в региональном правительстве.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Новый кластер будет создан в Самарской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который в свою очередь с 2025 года является частью национального проекта "Молодёжь и дети".

В церемонии подписания соглашения приняли участие Министр образования Самарской области Виктор Акопьян, руководители крупнейших предприятий химической промышленности, в том числе генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

С ТХТК "КуйбышевАзот" тесно сотрудничает уже долгие годы. Колледж стал отправной точкой для профессионального развития и карьерного роста пятой части сотрудников предприятия. В рамках реализации проекта предприятие также рассчитывает трудоустраивать выпускников областного кластера.

Сотрудничество с образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального образования, их всесторонняя поддержка — одно из приоритетных направлений деятельности ПАО "КуйбышевАзот" в рамках развития кадрового потенциала компании. На предприятии действует комплекс программ поддержки студентов и выпускников, реализуется дуальное и целевое обучение, программы наставничества, оказывается шефская поддержка профессиональным колледжам и школам. Все это позволяет делать серьезный вклад в модель профориентации, при которой выбор профессии становится ещё более осознанным, а процесс обучения ещё более практико-ориентированным.

"Проект "Профессионалитет" — пример реальной кооперации между образовательными учреждениями и химическими предприятиями региона, флагманами России. "КуйбышевАзот", "Тольяттикаучук", "Тольяттиазот" — одни из них. Реализация проекта позволит повысить привлекательность среднего профессионального образования и помочь молодежи получить профессию в короткий период, став и квалифицированными, и востребованными специалистами с уверенными перспективами роста и чётким пониманием задач, которые стоят перед химическими производствами региона", — прокомментировал событие генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

"В рамках реализации проекта в 2026 году будут модернизированы лаборатории и мастерские колледжа, созданы 12 зон, максимально приближенных к рабочим процессам на предприятиях. В кластер "Химическая отрасль" вошли профессионально-образовательные организации Самарской области и три ключевых предприятия, для которых химический колледж готовит кадры. Уверена, что совместными усилиями мы сможем преодолеть дефицит кадров и развить кадровый потенциал важнейшей отрасли региона", — отметила директор ГБПОУ СО "ТХТК" Татьяна Михайленко.

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