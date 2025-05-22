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Преступления Происшествия

Жительнице Самарской области вернут отправленные мошенникам деньги

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительнице Елховского района Самарской области вернут похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее 51-летняя женщина по указаниям злоумышленников перевела на чей-то банковский счет 145 тыс. рублей. Правоохранители нашли женщину, на счет которой попали эти деньги.

Прокуратура подала в Новоалтайский городской суд Алтайского края иск о взыскании неосновательного обогащения. Теперь владелица счета должна будет вернуть потерпевшей всю сумму.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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