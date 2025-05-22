Жительнице Самарской области вернут отправленные мошенникам деньги

Жительнице Елховского района Самарской области вернут похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее 51-летняя женщина по указаниям злоумышленников перевела на чей-то банковский счет 145 тыс. рублей. Правоохранители нашли женщину, на счет которой попали эти деньги.

Прокуратура подала в Новоалтайский городской суд Алтайского края иск о взыскании неосновательного обогащения. Теперь владелица счета должна будет вернуть потерпевшей всю сумму.