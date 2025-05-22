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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Самарской области первые участники проекта "Кадры в АПК" получили господдержку

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2025 г. Самарская область активно включилась в реализацию федерального проекта "Кадры в АПК", который является частью национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

В рамках проекта планируется создание новых агроклассов, оборудованных по последнему слову техники, а также предоставление стимулирующих выплат педагогам и научным сотрудникам высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, учителям агротехклассов и реализация мероприятий по повышению квалификации и переобучению преподавателей из других сфер. Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат на обучение и прохождение практики будущих специалистов из учреждений среднего специального образования и вузов.

Федеральным проектом "Кадры в АПК" охвачен широкий круг заинтересованных участников: школы, колледжи, вузы и работодатели, что является необходимым условием для решения задач, поставленных государством. В частности, к 2030 г. необходимо увеличить уровень укомплектованности сельхозпредприятий кадрами до 95%, омолодить отрасль, привлечь как можно больше специалистов до 35 лет и сформировать кадровую устойчивость в агропромышленном комплексе.

"Государственная поддержка в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" открывает новые возможности и большие перспективы для всех участников реализации проекта. Как для образовательных учреждений и работодателей, так и, что особенно важно, для нашей молодежи. Сельское хозяйство — это призвание на всю жизнь, в котором можно реализовать все свои мечты и надежды, найти свое дело и стать настоящим профессионалом. Мы приглашаем молодых специалистов в Самарскую область", — отметил Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Сегодня сельское хозяйство становится все более привлекательным для молодежи в России благодаря внедрению современных технологий, таких как искусственный интеллект, роботизированные системы и дроны. Новые форматы организации фермерской деятельности, такие как органические фермы, эко-фермы и агротуризм, делают эту сферу более доступной и интересной для молодого поколения.

"Очень понравилась профессия механизатора сельского хозяйства, захотелось получить высшее образование и продолжить свою работу в агропромышленном комплексе. Отслужил в армии, вернулся и поступил в университет", — поделился Никита Брич, студент первого курса Самарского государственного аграрного университета.

На сегодня в регионе завершились первые отборы получателей субсидий, направленных на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, а также на получение субсидий по заключенным ученическим договорам о целевом обучении. Семь организаций-работодателей получат компенсацию части расходов на оплату труда и проживание 52 студентов, а девять организаций, заключивших целевые договоры с образовательными учреждениями на обучение своих 39 работников, получат компенсацию за оплату образовательных услуг.

Размер субсидий составляет 90% от фактически понесенных затрат. Получить их могут индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на сельских территориях и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Правительство Самарской области уделяет особое внимание обеспечению рынка труда кадрами, отвечающими потребностям региональной экономики. Глава региона Вячеслав Федорищев в начале года на совещании в правительстве поставил задачу по подготовке актуального плана по потребностям предприятий в кадрах на год, включая определение перспективной потребности на новых предприятиях.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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