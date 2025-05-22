В Самарской области первые участники проекта "Кадры в АПК" получили господдержку

С 2025 г. Самарская область активно включилась в реализацию федерального проекта "Кадры в АПК", который является частью национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В рамках проекта планируется создание новых агроклассов, оборудованных по последнему слову техники, а также предоставление стимулирующих выплат педагогам и научным сотрудникам высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, учителям агротехклассов и реализация мероприятий по повышению квалификации и переобучению преподавателей из других сфер. Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат на обучение и прохождение практики будущих специалистов из учреждений среднего специального образования и вузов.

Федеральным проектом "Кадры в АПК" охвачен широкий круг заинтересованных участников: школы, колледжи, вузы и работодатели, что является необходимым условием для решения задач, поставленных государством. В частности, к 2030 г. необходимо увеличить уровень укомплектованности сельхозпредприятий кадрами до 95%, омолодить отрасль, привлечь как можно больше специалистов до 35 лет и сформировать кадровую устойчивость в агропромышленном комплексе.

"Государственная поддержка в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" открывает новые возможности и большие перспективы для всех участников реализации проекта. Как для образовательных учреждений и работодателей, так и, что особенно важно, для нашей молодежи. Сельское хозяйство — это призвание на всю жизнь, в котором можно реализовать все свои мечты и надежды, найти свое дело и стать настоящим профессионалом. Мы приглашаем молодых специалистов в Самарскую область", — отметил Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Сегодня сельское хозяйство становится все более привлекательным для молодежи в России благодаря внедрению современных технологий, таких как искусственный интеллект, роботизированные системы и дроны. Новые форматы организации фермерской деятельности, такие как органические фермы, эко-фермы и агротуризм, делают эту сферу более доступной и интересной для молодого поколения.

"Очень понравилась профессия механизатора сельского хозяйства, захотелось получить высшее образование и продолжить свою работу в агропромышленном комплексе. Отслужил в армии, вернулся и поступил в университет", — поделился Никита Брич, студент первого курса Самарского государственного аграрного университета.

На сегодня в регионе завершились первые отборы получателей субсидий, направленных на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, а также на получение субсидий по заключенным ученическим договорам о целевом обучении. Семь организаций-работодателей получат компенсацию части расходов на оплату труда и проживание 52 студентов, а девять организаций, заключивших целевые договоры с образовательными учреждениями на обучение своих 39 работников, получат компенсацию за оплату образовательных услуг.

Размер субсидий составляет 90% от фактически понесенных затрат. Получить их могут индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на сельских территориях и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Правительство Самарской области уделяет особое внимание обеспечению рынка труда кадрами, отвечающими потребностям региональной экономики. Глава региона Вячеслав Федорищев в начале года на совещании в правительстве поставил задачу по подготовке актуального плана по потребностям предприятий в кадрах на год, включая определение перспективной потребности на новых предприятиях.