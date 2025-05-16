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Растениеводство АПК и пищепром

Три новых самарских сорта черешни вошли в Госреестр селекционных достижений

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первые сорта черешни самарских селекционеров, включенные в Госреестр, получили имена "Нюша", "Олечка" и "Лиза".

Перспективные сорта плодово-косточковых культур, адаптированные к климатическим условиям региона, создаются самарскими учеными на производственной площадке ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады".
В настоящее время селекционеры закладывают подвои новых подвойных форм. На демо-участке интенсивного сада, оснащенном капельным поливом и минеральным питанием, представлены 15 различных сортов, 12 из которых проходят производственные испытания на предприятиях Самарской области.

Оборудовать участок удалось благодаря средствам гранта. В рамках государственных программ импортозамещения и продовольственной безопасности селекция и семеноводство стали приоритетными направлениями государственной поддержки в АПК.

"Хотя черешня не относится к зимостойким культурам, она успешно выращивается в нашем регионе. Плоды созревают в первой декаде июня и радуют нас до середины июля. По вкусовым качествам наши сорта не уступают южным аналогам", — рассказал Анатолий Минин, ведущий научный сотрудник по селекции косточковых культур.

В прошлом году на территории "Жигулевских садов" заложили демонстрационный участок садовой земляники — около 2 тыс. кустов 12 сортов, преимущественно иностранной селекции. По результатам исследования производителям и садоводам дадут рекомендации по их выращиванию, добавила ведущий научный сотрудник Мария Антипенко.

Параллельно идет работа по гибридизации: в начале цветения сорта скрещивают, чтобы получить лучший вариант для нашей местности — морозостойкий, продуктивный, с хорошими вкусовыми качествами и презентабельной внешностью, транспортабельный.

Институт активно работает с хозяйствами муниципальных районов Самарской области. В этом году в Кинельском районе будет заложен впервые грушевый промышленный сад на площади 60 гектаров, из них 15 гектаров — селекции института. Первый гектар сорта груши "Маршала Жукова" появится в Кошкинском районе. В Ставропольском районе новые сорта яблонь селекции института будут высажены на площади 10 гектаров.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона. Продовольственная безопасность и качество жизни населения напрямую зависят от эффективной работы и успешного развития аграрного сектора.

Гид потребителя

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