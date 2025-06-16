Опубликована программа Дня поля и сенажа, который состоится в Самарской области 26 июня

Розыгрыш призов для сельхозпроизводителей, фееричное шоу техники и знаковые эксперты отрасли: в 63 регионе полным ходом идет подготовка к Дню поля и сенажа. Мероприятие пройдет в Угорье Кинельского района 26 июня.

Организаторы приготовили насыщенную программу.

Тест-драйвы технологий и техники —новейшие решения в деле. На полосе возможностей гости мероприятия увидят современные плуги, глубокорыхлители, сеялки, наземные опрыскиватели и БАС — весь комплекс почвообработки и посева разных культур в один день.

Также будет представлена специальная программа по выращиванию сои с первых шагов, от теории к практике. Совершенно бесплатно полный практический мастер-класс по выращиванию сои проведет главный агроном эксперт Зернового соевого союза ПФО, к.с-х. н. Дмитрий Свиридов раскроет секреты, которыми не делятся популярные агроблогеры.

Игорь Абакумов, ведущий канала "Сельский час", кандидат экономических наук, издатель портала "Крестьянские ведомости" ответит на вопрос что ждет сельхозпроизводство в 2025–2026 годах.

Участники мероприятия вместе с ассоциацией "Народный фермер" обсудят программы поддержки фермеров работают, и какие инициативы нужны для улучшения финансовой устойчивости сельхозпроизводителей. Ответы на самые острые вопросы фермеров.

Также в программе: осмотр демо-посевов с пшеницей, ячменем, кукурузой, подсолнечником, соей, горохом, льном, кормовыми культурами. Сотни сортов и гибридов всех групп спелости. Десятки схем по защите и питанию. Бестселлеры и новинки.

Кроме того, специалисты поделятся результатами применения новых видов засухоустойчивых культур в ПФО. Откроют секреты успеха кормопроизводства и кормозаготовки.

Кроме того, гостей Дня поля и сенажа ждут розыгрыши призов и подарков, где каждый сельхозпроизводитель может стать победителем.

Вход свободный, но обязательна регистрация по ссылке.