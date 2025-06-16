Опубликована программа Дня поля и сенажа, который состоится в Самарской области 26 июня

Розыгрыш призов для сельхозпроизводителей, фееричное шоу техники и знаковые эксперты отрасли: в 63 регионе полным ходом идет подготовка к Дню поля и сенажа. Мероприятие пройдет в Угорье Кинельского района 26 июня.
Организаторы приготовили насыщенную программу.
Тест-драйвы технологий и техники —новейшие решения в деле. На полосе возможностей гости мероприятия увидят современные плуги, глубокорыхлители, сеялки, наземные опрыскиватели и БАС — весь комплекс почвообработки и посева разных культур в один день.
Также будет представлена специальная программа по выращиванию сои с первых шагов, от теории к практике. Совершенно бесплатно полный практический мастер-класс по выращиванию сои проведет главный агроном эксперт Зернового соевого союза ПФО, к.с-х. н. Дмитрий Свиридов раскроет секреты, которыми не делятся популярные агроблогеры.
Игорь Абакумов, ведущий канала "Сельский час", кандидат экономических наук, издатель портала "Крестьянские ведомости" ответит на вопрос что ждет сельхозпроизводство в 2025–2026 годах.
Участники мероприятия вместе с ассоциацией "Народный фермер" обсудят программы поддержки фермеров работают, и какие инициативы нужны для улучшения финансовой устойчивости сельхозпроизводителей. Ответы на самые острые вопросы фермеров.
Также в программе: осмотр демо-посевов с пшеницей, ячменем, кукурузой, подсолнечником, соей, горохом, льном, кормовыми культурами. Сотни сортов и гибридов всех групп спелости. Десятки схем по защите и питанию. Бестселлеры и новинки.
Кроме того, специалисты поделятся результатами применения новых видов засухоустойчивых культур в ПФО. Откроют секреты успеха кормопроизводства и кормозаготовки.
Кроме того, гостей Дня поля и сенажа ждут розыгрыши призов и подарков, где каждый сельхозпроизводитель может стать победителем.
Вход свободный, но обязательна регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами