Мария Деревянко: "Наша цель — создание новых высокоустойчивых к засухе линий, сортов и гибридов"

Семеноводческая компания "Завагро" уже более 15 лет развивает полный цикл производства отечественных семян подсолнечника: от создания родительских линий до реализации гибридов на российском рынке. Заведующая отделом селекции компании "Завагро" Мария Деревянко рассказала, чем семена компании отличаются от продукции импортных производителей и почему подходят для полей Самарской области.

"В настоящий момент у нас зарегистрировано семь гибридов подсолнечника, и один гибрид кукурузы сейчас находится в процессе оформления.

В производственном процессе компания стремится объединить полевую практику с научным подходом, контролируя весь цикл производства семян: от выбора родительских линий для создания гибридов до получения урожая на товарных посевах нашими клиентами. Особенность гибридов "Завагро" заключается в том, что родительские линии выводятся на юге России в самых экстремальных условиях жары и засухи. В отличие от зарубежных компаний, которые проводят свою селекцию в Средиземноморских странах, с умеренным влажным климатом, гибриды "Завагро", которые высеваются в Крыму, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях, максимально приспособлены к жаре и засухе.

В настоящее время активно разрабатываются гибриды, способные противостоять неблагоприятным агроклиматическим условиям, таким как экстремально высокие температуры, достигшие критических значений в последние годы. Наша цель — создание новых высокоустойчивых к засухе линий, сортов и гибридов.

В Самарском регионе хорошо себя зарекомендовал гибрид подсолнечника Куба. Он засухоустойчивый, устойчив к семи расам заразихи (A-G). Помимо того, у гибрида Куба стабильно высокая урожайность — от 30 центнеров. Так, в непростых условиях 2024 года Куба порадовал фермеров урожайностью до 32,6 центнера с гектара и масличностью 49 процентов. Мы постоянно получаем положительные отзывы от фермеров Самарской области по этому гибриду.

Олег Михеенко: "Каждый участник агропроцесса должен получать максимальную выгоду" Развитие селекции и семеноводства — одна из задач нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", запущенного в России в 2025 году. Каково положение отрасли сейчас? И что требуется для ее развития? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил председатель Зернового Соевого Союза Приволжского федерального округа (ЗСС ПФО) Олег Михеенко.

Миссией нашей компании является обеспечение сельхозтоваропроизводителей высокопродуктивными, стабильными гибридами, которые не только отвечали бы стандартам качества, но и реализовывались по доступной цене.

Мы нацелены на конечный результат, поэтому стараемся максимально сократить временные и ресурсные затраты наших клиентов. Для того чтобы дать клиенту решение под ключ, мы прописали авторские рекомендации по технологии возделывания наших гибридов. И при покупке наших семян готовы предоставить препараты, которые рекомендуется использовать в посевах для получения лучших результатов".