Мария Деревянко: "Наша цель — создание новых высокоустойчивых к засухе линий, сортов и гибридов"

Семеноводческая компания "Завагро" уже более 15 лет развивает полный цикл производства отечественных семян подсолнечника: от создания родительских линий до реализации гибридов на российском рынке. Заведующая отделом селекции компании "Завагро" Мария Деревянко рассказала, чем семена компании отличаются от продукции импортных производителей и почему подходят для полей Самарской области.
"В настоящий момент у нас зарегистрировано семь гибридов подсолнечника, и один гибрид кукурузы сейчас находится в процессе оформления.
В производственном процессе компания стремится объединить полевую практику с научным подходом, контролируя весь цикл производства семян: от выбора родительских линий для создания гибридов до получения урожая на товарных посевах нашими клиентами. Особенность гибридов "Завагро" заключается в том, что родительские линии выводятся на юге России в самых экстремальных условиях жары и засухи. В отличие от зарубежных компаний, которые проводят свою селекцию в Средиземноморских странах, с умеренным влажным климатом, гибриды "Завагро", которые высеваются в Крыму, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях, максимально приспособлены к жаре и засухе.
В настоящее время активно разрабатываются гибриды, способные противостоять неблагоприятным агроклиматическим условиям, таким как экстремально высокие температуры, достигшие критических значений в последние годы. Наша цель — создание новых высокоустойчивых к засухе линий, сортов и гибридов.
В Самарском регионе хорошо себя зарекомендовал гибрид подсолнечника Куба. Он засухоустойчивый, устойчив к семи расам заразихи (A-G). Помимо того, у гибрида Куба стабильно высокая урожайность — от 30 центнеров. Так, в непростых условиях 2024 года Куба порадовал фермеров урожайностью до 32,6 центнера с гектара и масличностью 49 процентов. Мы постоянно получаем положительные отзывы от фермеров Самарской области по этому гибриду.
Миссией нашей компании является обеспечение сельхозтоваропроизводителей высокопродуктивными, стабильными гибридами, которые не только отвечали бы стандартам качества, но и реализовывались по доступной цене.
Мы нацелены на конечный результат, поэтому стараемся максимально сократить временные и ресурсные затраты наших клиентов. Для того чтобы дать клиенту решение под ключ, мы прописали авторские рекомендации по технологии возделывания наших гибридов. И при покупке наших семян готовы предоставить препараты, которые рекомендуется использовать в посевах для получения лучших результатов".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами